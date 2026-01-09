Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T22:28
2026-01-09T22:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили морской транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее в пятницу приостановили движение по Крымскому мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

22:28 09.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили морской транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Ранее в пятницу приостановили движение по Крымскому мосту.
