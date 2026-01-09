Рейтинг@Mail.ru
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел
В России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресел - вступили в силу новые положения об административных правонарушениях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресел - вступили в силу новые положения об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, с сегодняшнего дня влечет наложение административного штрафа:В Госавтоинспекции уточнили, что работники такси без оформления юрлица, как и прежде, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами. А физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", несут ответственность как должностные лица.Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, какой штраф грозит автомобилистам за номера без изображения флага России.
госавтоинспекция, штрафы, пдд (правила дорожного движения), новости, дети, закон и право
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел

В России увеличили штрафы за нарушения правил безопасности при перевозке детей

10:34 09.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресел - вступили в силу новые положения об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.
Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, с сегодняшнего дня влечет наложение административного штрафа:
  • на водителя в размере пяти тысяч рублей (ранее – трех тысячи рублей);
  • на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей (ранее – двадцати пяти тысяч рублей);
  • на юридических лиц – двухсот тысяч рублей (ранее – ста тысяч рублей).
В Госавтоинспекции уточнили, что работники такси без оформления юрлица, как и прежде, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами. А физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", несут ответственность как должностные лица.
Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, какой штраф грозит автомобилистам за номера без изображения флага России.
