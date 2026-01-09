https://crimea.ria.ru/20260109/v-rossii-uvelichili-shtrafy-za-perevozku-detey-bez-avtokresel-1152267900.html
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресел - вступили в силу новые положения об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, с сегодняшнего дня влечет наложение административного штрафа:В Госавтоинспекции уточнили, что работники такси без оформления юрлица, как и прежде, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами. А физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", несут ответственность как должностные лица.Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, какой штраф грозит автомобилистам за номера без изображения флага России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начала действовать новая мера поддержки семей с детьмиВ России начинают подбирать "правильные" машины для таксиВ России появятся новые дорожные знаки
