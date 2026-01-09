https://crimea.ria.ru/20260109/v-rossii-nachala-deystvovat-novaya-mera-podderzhki-semey-s-detmi-1152267166.html

В России начала действовать новая мера поддержки семей с детьми

В России начала действовать новая мера поддержки семей с детьми - РИА Новости Крым, 09.01.2026

В России начала действовать новая мера поддержки семей с детьми

С 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым...

2026-01-09T10:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. С 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он добавил, что за 2025 год Госдумой было принято 9 законов в сфере демографии. Еще 8 — направлены на охрану здоровья.За последние два года число многодетных семей в стране выросло на 17,4%. В 2025 году их насчитывалось 2,89 млн, привел данные спикер Госдумы."Это на 8,8% больше, чем в начале прошлого года. В них растут более 9,2 млн детей", - уточнил Володин.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиянКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 годуКогда подорожают импортные автомобили в России после повышения утильсбора

Новости

