В России начала действовать новая мера поддержки семей с детьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. С 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он добавил, что за 2025 год Госдумой было принято 9 законов в сфере демографии. Еще 8 — направлены на охрану здоровья.За последние два года число многодетных семей в стране выросло на 17,4%. В 2025 году их насчитывалось 2,89 млн, привел данные спикер Госдумы."Это на 8,8% больше, чем в начале прошлого года. В них растут более 9,2 млн детей", - уточнил Володин.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиянКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 годуКогда подорожают импортные автомобили в России после повышения утильсбора
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. С 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Ранее маме или папе, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более 6 лет. Что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми. Новым законом уточнен порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня или тройня. Периоды ухода за каждым ребенком при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться", - пояснил Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что за 2025 год Госдумой было принято 9 законов в сфере демографии. Еще 8 — направлены на охрану здоровья.
За последние два года число многодетных семей в стране выросло на 17,4%. В 2025 году их насчитывалось 2,89 млн, привел данные спикер Госдумы.
"Это на 8,8% больше, чем в начале прошлого года. В них растут более 9,2 млн детей", - уточнил Володин.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей
.
