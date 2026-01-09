https://crimea.ria.ru/20260109/v-puti-iz-kryma-zaderzhivayutsya-dva-poezda-tavriya-1152267389.html

В пути из Крыма задерживаются два поезда "Таврия"

В пути следования по состоянию на утро пятницы задерживаются два поезда "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В пути следования по состоянию на утро пятницы задерживаются два поезда "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."В пути следования задерживаются два поезда "Таврия" . Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения.", - говорится в сообщении. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Утром в четверг шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживались в пути на срок до шести часов.Накануне в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

