В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия" - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия" - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
В пути из Крыма на данный момент задерживается один поезд "Таврия" № 078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправившийся 7 января. Об этом сообщили в компании... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пути из Крыма на данный момент задерживается один поезд "Таврия" № 078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправившийся 7 января. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании отметили, что время задержки в пути может измениться."Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – уточнили в пресс-службе перевозчика.Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения.Ранее утром 9 января в "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержке двух поездов "Таврия" из Крыма.Накануне в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Утром в четверг шесть поездов "Таврия" крымского направления отставали в пути на срок до шести часов.В Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"

В пути из Крыма задерживается поезд Симферополь – Санкт-Петербург

12:25 09.01.2026 (обновлено: 12:26 09.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пути из Крыма на данный момент задерживается один поезд "Таврия" № 078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправившийся 7 января. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 2,5 часа", – сказано в сообщении.
В компании отметили, что время задержки в пути может измениться.
"Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – уточнили в пресс-службе перевозчика.
Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения.
Ранее утром 9 января в "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержке двух поездов "Таврия" из Крыма.
Накануне в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Утром в четверг шесть поездов "Таврия" крымского направления отставали в пути на срок до шести часов.
В Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
