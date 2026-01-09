https://crimea.ria.ru/20260109/v-puti-iz-kryma-zaderzhivaetsya-odin-poezd-tavriya-1152270047.html

В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пути из Крыма на данный момент задерживается один поезд "Таврия" № 078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправившийся 7 января. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании отметили, что время задержки в пути может измениться."Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – уточнили в пресс-службе перевозчика.Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения.Ранее утром 9 января в "Гранд Сервис Экспресс" сообщал о задержке двух поездов "Таврия" из Крыма.Накануне в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Утром в четверг шесть поездов "Таврия" крымского направления отставали в пути на срок до шести часов.В Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

