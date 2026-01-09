Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T10:53
2026-01-09T10:53
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/09/1152268164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a8cd13eb2a3c11a1d2c55998caa9dbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."За год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них 55 авиабомб", – сказано в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.Ранее в ведомстве рассказывали, что боеприпасы в море обнаружили рыбаки и сообщили о них спасателям.Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореВ крымском главке МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112."Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий в новом году!" ­– обратились спасатели к крымчанам.
В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов

В Крыму за год обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов – МЧС

10:53 09.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов в Крыму
Обезвреживание взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"За год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них 55 авиабомб", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.
Только в акватории бухты Булганак Азовского моря после обследования дна было найдено 26 боеприпасов, в том числе минометные мины, артснаряды и гранаты. Все они, как установили специалисты, принадлежали затопленному во времена Великой Отечественной войны судну "Ейск", и были уничтожены пиротехниками на месте, прямо в акватории.
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов в Крыму
Обезвреживание взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Ранее в ведомстве рассказывали, что боеприпасы в море обнаружили рыбаки и сообщили о них спасателям.
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов в Крыму
Обезвреживание взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В крымском главке МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112.
"Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий в новом году!" ­– обратились спасатели к крымчанам.
