В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2026
Ранее в ведомстве рассказывали, что боеприпасы в море обнаружили рыбаки и сообщили о них спасателям.Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореВ крымском главке МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112."Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий в новом году!" – обратились спасатели к крымчанам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС
В Крыму за год обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"За год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них 55 авиабомб", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.
Только в акватории бухты Булганак Азовского моря после обследования дна было найдено 26 боеприпасов, в том числе минометные мины, артснаряды и гранаты. Все они, как установили специалисты, принадлежали затопленному во времена Великой Отечественной войны судну "Ейск", и были уничтожены пиротехниками на месте, прямо в акватории.
Ранее в ведомстве рассказывали, что боеприпасы в море обнаружили рыбаки и сообщили о них спасателям.
В крымском главке МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112.
"Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий в новом году!" – обратились спасатели к крымчанам.
