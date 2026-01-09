https://crimea.ria.ru/20260109/v-krymu-ukhudshaetsya-pogoda--situatsiya-na-dorogakh-1152268865.html

В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T11:13

2026-01-09T11:13

2026-01-09T11:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. С учетом ухудшения погодных условий в Крыму, водителям стоит отказаться от дальних поездок. На дорогах полуострова возможна гололедица, сейчас на дежурстве находится 63 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодор".Так, в Бахчисарайском районе температура +1, местами мелкий снег с дождем. Ведутся работы по содержанию дорог. В дежурстве дорожные бригады.На Ангарском перевале, в Симферополе и Симферопольском районе дороги обрабатывают, выполняются работы по обеспечению безопасного проезда. Температура воздуха –1 градус, местами снег.В Ялте без осадков. Дороги сухие. Дорожные службы находятся на постоянном дежурстве.В Судаке, Грушевке и Красногвардейском районе также без осадков. Однако дороги влажные, их обрабатывают.В Красноперекопском и Черноморском районах дороги сухие. Температура от 0 до +1."Просим водителей: быть предельно внимательными, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок", - добавили в пресс-службе.В Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

