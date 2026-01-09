https://crimea.ria.ru/20260109/v-krymu-ukhudshaetsya-pogoda--situatsiya-na-dorogakh-1152268865.html
В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
На дорогах Крыма возможна гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. С учетом ухудшения погодных условий в Крыму, водителям стоит отказаться от дальних поездок. На дорогах полуострова возможна гололедица, сейчас на дежурстве находится 63 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодор".
"В Республике Крым наблюдается ухудшение погодных условий: местами снег, снег с дождем, понижение температуры до отрицательных значений. На отдельных участках возможны гололедные явления", - предупредили в пресс-службе.
Так, в Бахчисарайском районе температура +1, местами мелкий снег с дождем. Ведутся работы по содержанию дорог. В дежурстве дорожные бригады.
На Ангарском перевале, в Симферополе и Симферопольском районе дороги обрабатывают, выполняются работы по обеспечению безопасного проезда. Температура воздуха –1 градус, местами снег.
В Ялте без осадков. Дороги сухие. Дорожные службы находятся на постоянном дежурстве.
В Судаке, Грушевке и Красногвардейском районе также без осадков. Однако дороги влажные, их обрабатывают.
В Красноперекопском и Черноморском районах дороги сухие. Температура от 0 до +1.
"Просим водителей: быть предельно внимательными, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок", - добавили в пресс-службе.
В Крыму действуют
два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.
