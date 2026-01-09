https://crimea.ria.ru/20260109/v-krymu-ugroza-podtopleniy---v-gotovnosti-aeromobilnaya-gruppirovka-mchs-1152275020.html

Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска

Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска

В Крыму на выходных высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Об этом предупредил заместитель... РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T18:32

2026-01-09T18:32

2026-01-09T19:18

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

штормовое предупреждение

безопасность республики крым и севастополя

подтопления

крым

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/09/1152275254_24:0:1505:833_1920x0_80_0_0_905b0c1ab28bde3ad5f61b3b644d0da5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Об этом предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым полковник Андрей Павлюченко."Отдельно обращаю внимание на высокую вероятность подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русла рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русла рек Кача, Бельбек, Черная", – предупредил Павлюченко.Он подчеркнул, что выход на набережные и берегоукрепительные сооружения в данных условиях крайне опасен для жизни.Также спасатель призвал автомобилистов по возможности отказаться от поездок в связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки и высокой вероятностью дорожных заторов на спусках и подъемах.По его словам, на базе Главного управления МЧС России по Республике Крым организована работа постоянно действующего оперативного штаба."Приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления. Дополнительно центром управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с оперативными группами ЕДДС муниципальных образований. На все пришествия организовано экстренное реагирование", – сказал представитель крымского главка МЧС России.Ранее в ведомстве предупредили о том, что в Крыму на выходных ожидаются сильные осадки, голодедица и штормовой ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, штормовое предупреждение, безопасность республики крым и севастополя, подтопления, крым, срочные новости крыма, видео