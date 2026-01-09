https://crimea.ria.ru/20260109/v-krymu-ugroza-podtopleniy---v-gotovnosti-aeromobilnaya-gruppirovka-mchs-1152275020.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Об этом предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым полковник Андрей Павлюченко."Отдельно обращаю внимание на высокую вероятность подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русла рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русла рек Кача, Бельбек, Черная", – предупредил Павлюченко.Он подчеркнул, что выход на набережные и берегоукрепительные сооружения в данных условиях крайне опасен для жизни.Также спасатель призвал автомобилистов по возможности отказаться от поездок в связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки и высокой вероятностью дорожных заторов на спусках и подъемах.По его словам, на базе Главного управления МЧС России по Республике Крым организована работа постоянно действующего оперативного штаба."Приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления. Дополнительно центром управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с оперативными группами ЕДДС муниципальных образований. На все пришествия организовано экстренное реагирование", – сказал представитель крымского главка МЧС России.Ранее в ведомстве предупредили о том, что в Крыму на выходных ожидаются сильные осадки, голодедица и штормовой ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска
В Бахчисарайском районе Крыма есть угроза подтопления населенных пунктов - МЧС
18:32 09.01.2026 (обновлено: 19:18 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Об этом предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым полковник Андрей Павлюченко.
"Отдельно обращаю внимание на высокую вероятность подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русла рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русла рек Кача, Бельбек, Черная", – предупредил Павлюченко.
Он подчеркнул, что выход на набережные и берегоукрепительные сооружения в данных условиях крайне опасен для жизни.
Также спасатель призвал автомобилистов по возможности отказаться от поездок в связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки и высокой вероятностью дорожных заторов на спусках и подъемах.
"Рекомендуем по возможности ограничить использование личного автотранспорта, в том числе ограничить проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалу. Напоминаем, въезд на гору Ай-Петри закрыт со всех направлений", – сказал Павлюченко.
По его словам, на базе Главного управления МЧС России по Республике Крым организована работа постоянно действующего оперативного штаба.
"Приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления. Дополнительно центром управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с оперативными группами ЕДДС муниципальных образований. На все пришествия организовано экстренное реагирование", – сказал представитель крымского главка МЧС России.
Ранее в ведомстве предупредили
о том, что в Крыму на выходных ожидаются сильные осадки, голодедица и штормовой ветер.
