В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год

В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Спикер напомнила, что в 2025 году, как и предыдущие несколько лет, Крым пользовался имевшейся у него возможностью и утверждал пониженную налоговую ставку 4% в рамках упрощенной системы налогообложения.Однако в правительстве РФ и в Госдуме в конце прошлого года обещали разработать и принять список отраслей, которые будут считаться приоритетными на федеральном уровне, и в рамках этого перечня все субъекты, в том числе Крым, смогут использовать пониженные ставки налогообложения, подчеркнула Виноградова."Этот список пока не опубликован, но свои предложения Крым, конечно, подал. И мы ждем, что как только будет возможность имплементировать эти решения, то, даже несмотря на то, что они могут быть внесены правительством РФ в январе или феврале, так как это улучшающие положение налогоплательщиков нормативы, их можно будет принять, что называется, задним числом", – сказала собеседница.Таким образом, по словам Виноградовой, 2026 год для возглавляемого ею комитета станет годом внедрения решений, принятых в рамках изменений в Налоговый кодекс РФ, и внесения изменений о пониженной ставке в отраслях как можно скорее.Работать будут и над совершенствованием существующего законодательства республики в целом. И, в частности, над разработкой широкого набора инструментов для муниципалитетов, чтобы они могли более эффективно привлекать инвестиции под свои проекты и, как следствие, дополнительные средства в местные бюджеты, добавила спикер."И это также отраслевые направления, потому что очень большое количество законов, которые вносятся в Государственный Совет, – это в первую очередь инициативы главы Республики и правительства", – подытожила глава комитета ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.

