В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год
https://crimea.ria.ru/20260109/v-krymu-nazvali-glavnuyu-zadachu-v-nalogovoy-sfere-na-2026-god-1151927549.html
В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год
В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год
Одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T18:57
2026-01-09T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Спикер напомнила, что в 2025 году, как и предыдущие несколько лет, Крым пользовался имевшейся у него возможностью и утверждал пониженную налоговую ставку 4% в рамках упрощенной системы налогообложения.Однако в правительстве РФ и в Госдуме в конце прошлого года обещали разработать и принять список отраслей, которые будут считаться приоритетными на федеральном уровне, и в рамках этого перечня все субъекты, в том числе Крым, смогут использовать пониженные ставки налогообложения, подчеркнула Виноградова."Этот список пока не опубликован, но свои предложения Крым, конечно, подал. И мы ждем, что как только будет возможность имплементировать эти решения, то, даже несмотря на то, что они могут быть внесены правительством РФ в январе или феврале, так как это улучшающие положение налогоплательщиков нормативы, их можно будет принять, что называется, задним числом", – сказала собеседница.Таким образом, по словам Виноградовой, 2026 год для возглавляемого ею комитета станет годом внедрения решений, принятых в рамках изменений в Налоговый кодекс РФ, и внесения изменений о пониженной ставке в отраслях как можно скорее.Работать будут и над совершенствованием существующего законодательства республики в целом. И, в частности, над разработкой широкого набора инструментов для муниципалитетов, чтобы они могли более эффективно привлекать инвестиции под свои проекты и, как следствие, дополнительные средства в местные бюджеты, добавила спикер."И это также отраслевые направления, потому что очень большое количество законов, которые вносятся в Государственный Совет, – это в первую очередь инициативы главы Республики и правительства", – подытожила глава комитета ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДСКрым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублейНалоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
крым, ольга виноградова, налоги, фнс россии по республике крым, экономика крыма
В Крыму назвали главную задачу в налоговой сфере на 2026 год

В Крыму в 2026 году готовятся постфактум понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Спикер напомнила, что в 2025 году, как и предыдущие несколько лет, Крым пользовался имевшейся у него возможностью и утверждал пониженную налоговую ставку 4% в рамках упрощенной системы налогообложения.

"На 2026 год мы лишены такого права, так как были приняты изменения в федеральное законодательство, и на сегодняшний момент для всех регионов России это только 6%", – объяснила глава комитета.

Однако в правительстве РФ и в Госдуме в конце прошлого года обещали разработать и принять список отраслей, которые будут считаться приоритетными на федеральном уровне, и в рамках этого перечня все субъекты, в том числе Крым, смогут использовать пониженные ставки налогообложения, подчеркнула Виноградова.
"Этот список пока не опубликован, но свои предложения Крым, конечно, подал. И мы ждем, что как только будет возможность имплементировать эти решения, то, даже несмотря на то, что они могут быть внесены правительством РФ в январе или феврале, так как это улучшающие положение налогоплательщиков нормативы, их можно будет принять, что называется, задним числом", – сказала собеседница.
Таким образом, по словам Виноградовой, 2026 год для возглавляемого ею комитета станет годом внедрения решений, принятых в рамках изменений в Налоговый кодекс РФ, и внесения изменений о пониженной ставке в отраслях как можно скорее.

"Мы очень ждем правительственное решение об отраслях, которые будут иметь возможность сохранить пониженные налоговые ставки, и в первую очередь будем стараться, чтобы республика максимально воспользовалась той возможностью, которую нам даст федеральный центр", – сказала гостья эфира.

Работать будут и над совершенствованием существующего законодательства республики в целом. И, в частности, над разработкой широкого набора инструментов для муниципалитетов, чтобы они могли более эффективно привлекать инвестиции под свои проекты и, как следствие, дополнительные средства в местные бюджеты, добавила спикер.
"И это также отраслевые направления, потому что очень большое количество законов, которые вносятся в Государственный Совет, – это в первую очередь инициативы главы Республики и правительства", – подытожила глава комитета ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.
