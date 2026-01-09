Рейтинг@Mail.ru
В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T11:24
2026-01-09T11:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.По его словам, в консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, две операционные и стационар круглосуточного пребывания, а в стационаре подготовлено все для того, чтобы лечить по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.Оба здания уже оснащены новым технологическим и медицинским оборудованием, добавил Хуснуллин. В частности, установлены спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинская мебель, оборудование для стерилизационного пункта и кабинета лучевой диагностики, уточнил вице-премьер.Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Созданы детские спортивные площадки для разных групп возрастов. Также оборудованы места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, мини-панда-парк, тропа здоровья и многое другое.Таким образом, на сегодняшний день завершен первый этап строительства этого современного медицинского учреждения, констатировал Хуснуллин.В данный момент продолжается реализация второго и третьего этапов строительства медицинского учреждения.По словам гендиректора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, сейчас специалисты возводят общежитие на 225 мест для работников центра, а также корпус с обеденным и актовым залами и пансионат для проживания родителей детей.В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина по поручению президента России возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, предназначенный для лечения и реабилитации детей с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями."Многопрофильный центр в Евпатории создается как умная клиника, где для реабилитации пациентов будут использоваться инновационные методы", – подчеркивают в правительстве России.
В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра

В Евпатории достроили здание стационара федерального детского реабилитационного центра

11:24 09.01.2026
 
В Евпатории завершился первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра
В Евпатории завершился первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек – на них получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – приводит пресс-служба правительства заявление вице-премьера.
По его словам, в консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, две операционные и стационар круглосуточного пребывания, а в стационаре подготовлено все для того, чтобы лечить по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.
Оба здания уже оснащены новым технологическим и медицинским оборудованием, добавил Хуснуллин. В частности, установлены спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинская мебель, оборудование для стерилизационного пункта и кабинета лучевой диагностики, уточнил вице-премьер.
Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Созданы детские спортивные площадки для разных групп возрастов. Также оборудованы места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, мини-панда-парк, тропа здоровья и многое другое.
Таким образом, на сегодняшний день завершен первый этап строительства этого современного медицинского учреждения, констатировал Хуснуллин.
"Ранее в рамках первого этапа также был отреставрирован административный корпус, который ввели в эксплуатацию в 2024 году", ­– напомнил он.
Корпус стационара детского реабилитационного центра в Евпатории
Корпус стационара детского реабилитационного центра в Евпатории
Корпус стационара детского реабилитационного центра в Евпатории
В данный момент продолжается реализация второго и третьего этапов строительства медицинского учреждения.
По словам гендиректора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, сейчас специалисты возводят общежитие на 225 мест для работников центра, а также корпус с обеденным и актовым залами и пансионат для проживания родителей детей.
"В настоящее время общий процент готовности объектов составляет 80%. Завершить их строительство планируется в 2026 году", – уточняется в релизе.
В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина по поручению президента России возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, предназначенный для лечения и реабилитации детей с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями.
"Многопрофильный центр в Евпатории создается как умная клиника, где для реабилитации пациентов будут использоваться инновационные методы", – подчеркивают в правительстве России.
