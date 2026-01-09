В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.По его словам, в консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, две операционные и стационар круглосуточного пребывания, а в стационаре подготовлено все для того, чтобы лечить по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.Оба здания уже оснащены новым технологическим и медицинским оборудованием, добавил Хуснуллин. В частности, установлены спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинская мебель, оборудование для стерилизационного пункта и кабинета лучевой диагностики, уточнил вице-премьер.Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Созданы детские спортивные площадки для разных групп возрастов. Также оборудованы места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, мини-панда-парк, тропа здоровья и многое другое.Таким образом, на сегодняшний день завершен первый этап строительства этого современного медицинского учреждения, констатировал Хуснуллин.В данный момент продолжается реализация второго и третьего этапов строительства медицинского учреждения.По словам гендиректора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, сейчас специалисты возводят общежитие на 225 мест для работников центра, а также корпус с обеденным и актовым залами и пансионат для проживания родителей детей.В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина по поручению президента России возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, предназначенный для лечения и реабилитации детей с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями."Многопрофильный центр в Евпатории создается как умная клиника, где для реабилитации пациентов будут использоваться инновационные методы", – подчеркивают в правительстве России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек – на них получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – приводит пресс-служба правительства заявление вице-премьера.
По его словам, в консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, две операционные и стационар круглосуточного пребывания, а в стационаре подготовлено все для того, чтобы лечить по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.
Оба здания уже оснащены новым технологическим и медицинским оборудованием, добавил Хуснуллин. В частности, установлены спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинская мебель, оборудование для стерилизационного пункта и кабинета лучевой диагностики, уточнил вице-премьер.
Аппарат МРТ уже подключен, ждет маленьких пациентов
Новые аппараты для диагностики.
Послеоперационные палаты с постом медицинской сестры и кислородными системами
Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Созданы детские спортивные площадки для разных групп возрастов. Также оборудованы места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, мини-панда-парк, тропа здоровья и многое другое.
Таким образом, на сегодняшний день завершен первый этап строительства этого современного медицинского учреждения, констатировал Хуснуллин.
"Ранее в рамках первого этапа также был отреставрирован административный корпус, который ввели в эксплуатацию в 2024 году", – напомнил он.
В данный момент продолжается реализация второго и третьего этапов строительства медицинского учреждения.
По словам гендиректора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, сейчас специалисты возводят общежитие на 225 мест для работников центра, а также корпус с обеденным и актовым залами и пансионат для проживания родителей детей.
"В настоящее время общий процент готовности объектов составляет 80%. Завершить их строительство планируется в 2026 году", – уточняется в релизе.
В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина по поручению президента России возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, предназначенный для лечения и реабилитации детей с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями.
"Многопрофильный центр в Евпатории создается как умная клиника, где для реабилитации пациентов будут использоваться инновационные методы", – подчеркивают в правительстве России.
