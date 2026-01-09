https://crimea.ria.ru/20260109/v-krymu-dostroili-zdanie-statsionara-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-1152269238.html

В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра

В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 09.01.2026

В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра

В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент... РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T11:24

2026-01-09T11:24

2026-01-09T11:24

евпатория

крым

новости крыма

реабилитация

дети

здравоохранение в крыму и севастополе

мойнаки

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/09/1152268743_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_f2976406ff5b330d778867ce3927e126.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.По его словам, в консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, две операционные и стационар круглосуточного пребывания, а в стационаре подготовлено все для того, чтобы лечить по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.Оба здания уже оснащены новым технологическим и медицинским оборудованием, добавил Хуснуллин. В частности, установлены спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинская мебель, оборудование для стерилизационного пункта и кабинета лучевой диагностики, уточнил вице-премьер.Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Созданы детские спортивные площадки для разных групп возрастов. Также оборудованы места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, мини-панда-парк, тропа здоровья и многое другое.Таким образом, на сегодняшний день завершен первый этап строительства этого современного медицинского учреждения, констатировал Хуснуллин.В данный момент продолжается реализация второго и третьего этапов строительства медицинского учреждения.По словам гендиректора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, сейчас специалисты возводят общежитие на 225 мест для работников центра, а также корпус с обеденным и актовым залами и пансионат для проживания родителей детей.В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина по поручению президента России возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, предназначенный для лечения и реабилитации детей с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями."Многопрофильный центр в Евпатории создается как умная клиника, где для реабилитации пациентов будут использоваться инновационные методы", – подчеркивают в правительстве России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники

евпатория

крым

мойнаки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, новости крыма, реабилитация, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, мойнаки, строительство