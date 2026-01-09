Рейтинг@Mail.ru
Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января
Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января
Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T19:48
2026-01-09T19:48
парад планет
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111718/75/1117187588_0:202:5568:3334_1920x0_80_0_0_02d262fda586e57d3258b78929a67277.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Следующее подобное явление вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года."Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - резюмировали астрономы.Ранее сообщалось, что в канун Рождества парад планет образовал на небе своеобразную Вифлеемскую звезду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьАстрономический Новый год: что будет в небе в праздникиДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
парад планет
Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января

Около Солнца соберется полный парад планет в виде креста

19:48 09.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоБольшой зеркальный телескоп Крымской астрофизической обсерватории
Большой зеркальный телескоп Крымской астрофизической обсерватории - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться", - рассказали в Лаборатории.

© xras.ruПарад планет
Парад планет
© xras.ru
Парад планет
Следующее подобное явление вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года.
"Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - резюмировали астрономы.
Ранее сообщалось, что в канун Рождества парад планет образовал на небе своеобразную Вифлеемскую звезду.
Парад планет
 
