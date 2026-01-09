https://crimea.ria.ru/20260109/unikalnoe-astronomicheskoe-yavlenie-stoletiya-ozhidaetsya-22-yanvarya-1152273673.html

Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января

Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января

Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет...

2026-01-09T19:48

2026-01-09T19:48

2026-01-09T19:48

парад планет

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Следующее подобное явление вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года."Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - резюмировали астрономы.Ранее сообщалось, что в канун Рождества парад планет образовал на небе своеобразную Вифлеемскую звезду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьАстрономический Новый год: что будет в небе в праздникиДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года

2026

Новости

