Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января

Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет...
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Следующее подобное явление вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года."Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - резюмировали астрономы.Ранее сообщалось, что в канун Рождества парад планет образовал на небе своеобразную Вифлеемскую звезду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться", - рассказали в Лаборатории.
Следующее подобное явление вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года.
"Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - резюмировали астрономы.
Ранее сообщалось, что в канун Рождества парад планет образовал
на небе своеобразную Вифлеемскую звезду.
