Удары по Украине - что поражено за неделю

Удары по Украине - что поражено за неделю

За минувшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара, поразив предприятия ВПК Украины, цеха производства вооружения и различные объекты... РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За минувшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара, поразив предприятия ВПК Украины, цеха производства вооружения и различные объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате, по данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ.Кроме того, армия России в ходе ударов поразила украинские склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, центры подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в МО РФ.Ранее 9 января в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе "Орешником", по критически важным объектам Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице УкраиныСерия взрывов прогремела в Киеве и во ЛьвовеМощные взрывы в Харькове – серьезно повреждены энергообъекты

удары по украине, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, инфраструктура