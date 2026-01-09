https://crimea.ria.ru/20260109/udary-po-ukraine---chto-porazheno-za-nedelyu-1152271060.html
Удары по Украине - что поражено за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За минувшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара, поразив предприятия ВПК Украины, цеха производства вооружения и различные объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате, по данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ.Кроме того, армия России в ходе ударов поразила украинские склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, центры подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в МО РФ.Ранее 9 января в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе "Орешником", по критически важным объектам Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За минувшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара, поразив предприятия ВПК Украины, цеха производства вооружения и различные объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 3 по 9 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара", – сообщили в Минобороны.
В результате, по данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, армия России в ходе ударов поразила украинские склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, центры подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в МО РФ.
Ранее 9 января в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе "Орешником"
, по критически важным объектам Украины.
