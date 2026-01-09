Удар "Орешником" по Украине и шторм в Крыму – главное за день

https://crimea.ria.ru/20260109/udar-oreshnikom-po-ukraine-i-shtorm-v-krymu--glavnoe-za-den-1152276313.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам на Украине. Мэр Киева Виталий Кличко привал жителей уезжать из города в связи с критической ситуацией с электроэнергией и теплоснабжением. США захватили очередной танкер, шедший из Венесуэлы, на этот раз в Карибском море. В парламент Франции поступил документ, предлагающий разработать пути выхода страны из НАТО. Шторм в Крыму принесет на полуостров сильные осадки со шквальным ветром и угрожает подтоплениями населенных пунктов, предупредили в МЧС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар "Орешником" по УкраинеВ Минобороны РФ в этот день сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины.В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.В недельной сводке МО РФ также сообщили, какие объекты на Украине были поражены с 3 по 9 января, а также каковы потери армии киевского режима за минувшие семь дней.Власти Киева призвали жителей уезжатьВ Киеве и Львове на фоне массированной атаки и последовавших при ней серии взрывов была повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщили утром 9 января местные власти.В киевской администрации сообщили о сложной обстановке с транспортом после обстрелов: левобережье Киева почти полностью осталось без электричества, работа метро частично прекратилась, на замену электротранспорту в ряде районов украинской столицы вывели дополнительные автобусы.Позже мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева уезжать из города, поскольку половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – остались без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры.Еще один нефтяной танкер захвачен СШАСША 9 января провели еще одну операцию по захвату нефтяного танкера. На этот раз добычей американских морпехов стало судно Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго, которое направлялось из Венесуэлы.Позже Южное командование ВС США подтвердило захват танкера, заявив, что "для преступников не существует безопасного убежища". Операцию провели морские пехотинцы с авианосца USS Gerald R. Ford в координации с министерством внутренней безопасности США.Также в этот день стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан из экипажа танкера "Маринера", ранее захваченного американцами в Северной Атлантике.Во Франции выступили за выход из НАТОВ парламент Франции поступил проект резолюции о плановом выходе страны из НАТО из-за внешней политика США. Об этом сообщило издание Le Journal du Dimanche.Документ внесла "возмущенная внешней политикой Вашингтона партия "Непокорная Франция" (LFI), сообщило издание.Ранее в соцсети Х об этой инициативе сообщила член парламента от LFI, вице-премьер Национального собрания Франции Клеманс Гетте. "Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора... встает острее, чем когда-либо", – написала парламентарий.В Крыму прогнозируют шторм с подтоплениямиВ Крыму на выходных на фоне шторма высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, расположенных у русел рек. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.По словам замначальника ведомства полковника Андрея Павлюченко, "наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русла рек Кача, Бельбек и Черная"."Также рекомендуем по возможности ограничить использование личного автотранспорта, в том числе ограничить проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалу", – сказал спасатель.В Севастополе также прогнозируются сильный ветер, дождь со снегом и пятиметровый волны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

