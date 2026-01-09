https://crimea.ria.ru/20260109/tramp-khochet-zarabotat-trilliony-na-prodazhe-nefti-iz-venesuely-1152265584.html

Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы

Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы

США планируют заработать миллиарды, или даже триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью... РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T09:17

2026-01-09T09:17

2026-01-09T09:17

дональд трамп

сша

венесуэла

нефть

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_0:388:828:853_1920x0_80_0_0_a37875db2e990cd7544de82a65c32c33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. США планируют заработать миллиарды, или даже триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму 4 миллиарда долларов, также сообщил президент Дональд Трамп.По его словам, военная операция в Венесуэле обеспечила стабильность в регионе Латинской Америки."Мы привнесли стабильность в регион", - заявил Трамп.При этом он также заявил, что Венесуэле потребуется время и перестройка."Думаю, это произойдет. Но прежде чем мы это сделаем, потребуется какое-то время. Нам нужно восстановить страну", - сказал президент США.Американский президент также сообщил, что топливо с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружается.Ранее сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера

сша

венесуэла

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, венесуэла, нефть, в мире, новости