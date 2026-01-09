Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы
Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы
США планируют заработать миллиарды, или даже триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью... РИА Новости Крым, 09.01.2026
дональд трамп
сша
венесуэла
нефть
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым.
сша
венесуэла
Новости
дональд трамп, сша, венесуэла, нефть, в мире, новости
Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из Венесуэлы

Трамп планирует заработать триллионы долларов на продаже венесуэльской нефти

09:17 09.01.2026
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. США планируют заработать миллиарды, или даже триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Речь идет о миллиардах долларов от нефти (из Венесуэлы – ред.), которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы. Мы будем находиться там до тех пор, пока страна не будет приведена в порядок", - приводит цитату Трампа РИА Новости.
После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму 4 миллиарда долларов, также сообщил президент Дональд Трамп.
По его словам, военная операция в Венесуэле обеспечила стабильность в регионе Латинской Америки.
"Мы привнесли стабильность в регион", - заявил Трамп.
При этом он также заявил, что Венесуэле потребуется время и перестройка.
"Думаю, это произойдет. Но прежде чем мы это сделаем, потребуется какое-то время. Нам нужно восстановить страну", - сказал президент США.
Американский президент также сообщил, что топливо с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружается.
Ранее сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера
 
Дональд ТрампСШАВенесуэлаНефтьВ миреНовости
 
