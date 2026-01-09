https://crimea.ria.ru/20260109/ssha-provodyat-operatsiyu-po-zakhvatu-tankera-v-karibskom-basseyne-1152272607.html

США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне

США начали операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. США начали операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.По словам неназванного осведомленного источника из сферы судоходства, судно шло из Венесуэлы. Согласно данным сайта для отслеживания судов Vesselfinder, это нефтяной танкер, находящийся под санкциями США, ЕС и Британии, идет под неизвестным флагом. В 2025 году судно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.Ранее агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.МИД России выразило серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера".9 января В МИД РФ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан из экипажа захваченного танкера "Маринера".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - ТрампЧто известно об экипаже задержанного десантом США танкера "МаринераГлава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера

