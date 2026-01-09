США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"

https://crimea.ria.ru/20260109/ssha-osvobodyat-dvukh-rossiyan-iz-ekipazha-marinery-1152270620.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан из экипажа захваченного танкера "Маринера". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она добавила, что в МИД РФ приступают к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения российских граждан.Экипаж захваченного США судна "Маринера" состоит из 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 – Индии, 2 – России. Всего 28 человек.Ранее МИД России выразило серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера".Агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

