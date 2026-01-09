США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
Трамп принял решение освободить двух россиян из экипажа "Маринеры" - Захарова
13:05 09.01.2026 (обновлено: 13:09 09.01.2026)
© U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан из экипажа захваченного танкера "Маринера". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В ответ на наше обращение президент США Д.Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой.
Она добавила, что в МИД РФ приступают к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения российских граждан.
Экипаж захваченного США судна "Маринера" состоит из 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 – Индии, 2 – России. Всего 28 человек.
Ранее МИД России выразило серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера".
Агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
