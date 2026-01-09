https://crimea.ria.ru/20260109/silnyy-veter-i-dozhd-so-snegom-nakroyut-sevastopol-1152275939.html
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь
Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T19:22
2026-01-09T19:22
2026-01-09T19:25
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
мчс севастополя
морской транспорт
безопасность
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу. В МЧС напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и рекламных щитов. Следует отказаться от выхода в море и не подходить близко в линии воды. Как сообщили в городском департаменте транспорта, из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" начнет работу предварительно с 08:00, движение на других линиях осуществляться не будет. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются очень сильные осадки, голодедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, погода в крыму, мчс севастополя, морской транспорт, безопасность, срочные новости крыма
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь 10 января
19:22 09.01.2026 (обновлено: 19:25 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 10 января порывы южного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Также ожидаются дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и рекламных щитов. Следует отказаться от выхода в море и не подходить близко в линии воды.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" начнет работу предварительно с 08:00, движение на других линиях осуществляться не будет.
"До 08:00 будет организована работа автобусов по компенсационному маршруту. В случае, если из-за непогоды катера и после 08:00 не смогут работать, автобусы продолжат осуществлять движение", - уточнили в дептрансе.
В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму
на ближайшие выходные. Ожидаются очень сильные осадки, голодедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов
, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.