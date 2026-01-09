Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/silnyy-veter-i-dozhd-so-snegom-nakroyut-sevastopol-1152275939.html
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь
Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T19:22
2026-01-09T19:25
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
мчс севастополя
морской транспорт
безопасность
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу. В МЧС напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и рекламных щитов. Следует отказаться от выхода в море и не подходить близко в линии воды. Как сообщили в городском департаменте транспорта, из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" начнет работу предварительно с 08:00, движение на других линиях осуществляться не будет. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются очень сильные осадки, голодедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, погода в крыму, мчс севастополя, морской транспорт, безопасность, срочные новости крыма
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь

Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь 10 января

19:22 09.01.2026 (обновлено: 19:25 09.01.2026)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 10 января порывы южного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Также ожидаются дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и рекламных щитов. Следует отказаться от выхода в море и не подходить близко в линии воды.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" начнет работу предварительно с 08:00, движение на других линиях осуществляться не будет.
"До 08:00 будет организована работа автобусов по компенсационному маршруту. В случае, если из-за непогоды катера и после 08:00 не смогут работать, автобусы продолжат осуществлять движение", - уточнили в дептрансе.
В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются очень сильные осадки, голодедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуМЧС СевастополяМорской транспортБезопасностьСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
11:52Крымский мост закрыт
11:49В Севастополе снова остановили морской транспорт
11:34В работе Telegram в России произошел сбой
11:22Землетрясение произошло у берегов Камчатки
11:08Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
10:45Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
10:32ВСУ атаковали Бердянск
10:24Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
10:06Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
09:52В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
09:32Утром над Крымом сбили еще четыре беспилотника
09:26Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
09:14Крымский мост – обстановка сейчас
09:07Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
08:45Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны
08:29Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
08:13Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
08:07У Крымского моста выросла очередь
07:39В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Лента новостейМолния