Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь

Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь

Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T19:22

2026-01-09T19:22

2026-01-09T19:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в субботу, 10 января, в Севастополе. Об этом предупредили в МЧС России по городу. В МЧС напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и рекламных щитов. Следует отказаться от выхода в море и не подходить близко в линии воды. Как сообщили в городском департаменте транспорта, из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" начнет работу предварительно с 08:00, движение на других линиях осуществляться не будет. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются очень сильные осадки, голодедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

