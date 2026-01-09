https://crimea.ria.ru/20260109/shtorm-v-krymu---sily-mchs-perevedeny-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1152266733.html

Шторм в Крыму - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности

В Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.На сегодняшний день происшествий не зарегистрировано. По данным ведомства, с полуночи до утра пятницы максимальные осадки зарегистрированы на территории Керчи – 23 мм, Ялты – 12 мм, Алушты, горы Ай-Петри – 10 мм, Феодосии – 8 мм, Ленинского района – 6 мм, Бахчисарайского района – 5 мм, Первомайского района и Симферополя – 4 мм. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории горы Ай-Петри – 28 м/с, Алушты – 21 м/с, Керчи – 20 м/с, Черноморского р-на, Ялты – 19 м/с, Ленинского района - 18 м/с, Красноперекопского, Кировского районов и Феодосии – 17 м/с, Раздольненского и Симферопольского районов – 16 м/с, Красногвардейского района и Евпатории – 15 м/с.Спасатели настоятельно рекомендуют:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

