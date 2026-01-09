https://crimea.ria.ru/20260109/shtorm-v-krymu---sily-mchs-perevedeny-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1152266733.html
В Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2026
Шторм в Крыму - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности
В Крыму действуют два штормовых предупреждения - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
В ведомстве напомнили, что 9 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах очень сильные осадки. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Кроме того, в реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м.
На сегодняшний день происшествий не зарегистрировано.
По данным ведомства, с полуночи до утра пятницы максимальные осадки зарегистрированы на территории Керчи – 23 мм, Ялты – 12 мм, Алушты, горы Ай-Петри – 10 мм, Феодосии – 8 мм, Ленинского района – 6 мм, Бахчисарайского района – 5 мм, Первомайского района и Симферополя – 4 мм.
Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории горы Ай-Петри – 28 м/с, Алушты – 21 м/с, Керчи – 20 м/с, Черноморского р-на, Ялты – 19 м/с, Ленинского района - 18 м/с, Красноперекопского, Кировского районов и Феодосии – 17 м/с, Раздольненского и Симферопольского районов – 16 м/с, Красногвардейского района и Евпатории – 15 м/с.
"В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Республике Крым функционирует в режиме повышенной готовности. Работают мониторинговые группы на территории городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Ялтинского районов, Алушты и Ялты", - говорится в сообщении.
Спасатели настоятельно рекомендуют:
—не выходить в горно-лесную местность;
—воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
—не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
—при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
—не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев;
—водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
— населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, принять меры по сохранности своего имущества;
—особое внимание при непогоде уделить безопасности детей и пожилых людей.
