Шторм будет бушевать в Крыму все выходные

Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Вода в реках поднимется на 0,5-1,5 м. В низовьях рек Кача, Бельбек и Черная вода может выйти в пойму.Спасатели рекомендуют не ходить в это время в горно-лесную местность, исключить выходы в море и на побережье. Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Также в МЧС отметили, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.Ранее сообщалось, что в Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

