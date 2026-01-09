https://crimea.ria.ru/20260109/shtorm-budet-bushevat-v-krymu-vse-vykhodnye-1152271904.html
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Вода в реках поднимется на 0,5-1,5 м. В низовьях рек Кача, Бельбек и Черная вода может выйти в пойму.Спасатели рекомендуют не ходить в это время в горно-лесную местность, исключить выходы в море и на побережье. Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Также в МЧС отметили, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.Ранее сообщалось, что в Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"В связи с прохождением циклона, вечером 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица",- рассказали в ведомств со ссылкой на крымский гидрометцентр.
Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Вода в реках поднимется на 0,5-1,5 м. В низовьях рек Кача, Бельбек и Черная вода может выйти в пойму.
Спасатели рекомендуют не ходить в это время в горно-лесную местность, исключить выходы в море и на побережье. Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Также в МЧС отметили, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.
Ранее сообщалось, что в Крыму действуют два штормовых
предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.
