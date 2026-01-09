Рейтинг@Mail.ru
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/shtorm-budet-bushevat-v-krymu-vse-vykhodnye-1152271904.html
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T14:38
2026-01-09T14:42
штормовое предупреждение
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
ай-петри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119201520_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_b49071b605b38ff73ff8332066a10d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Вода в реках поднимется на 0,5-1,5 м. В низовьях рек Кача, Бельбек и Черная вода может выйти в пойму.Спасатели рекомендуют не ходить в это время в горно-лесную местность, исключить выходы в море и на побережье. Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Также в МЧС отметили, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.Ранее сообщалось, что в Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119201520_150:0:1590:1080_1920x0_80_0_0_6e14d2b797e11d16b08fee52316909a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, ай-петри
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные

В Крыму в выходные ожидаются сильный мокрый снег и штормовой ветер

14:38 09.01.2026 (обновлено: 14:42 09.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные осадки, голодедица и штормовой ветер ожидаются в Крыму в эти выходные. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.

"В связи с прохождением циклона, вечером 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица",- рассказали в ведомств со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Вода в реках поднимется на 0,5-1,5 м. В низовьях рек Кача, Бельбек и Черная вода может выйти в пойму.
Спасатели рекомендуют не ходить в это время в горно-лесную местность, исключить выходы в море и на побережье. Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Также в МЧС отметили, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.
Ранее сообщалось, что в Крыму действуют два штормовых предупреждения - силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаАй-Петри
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния