СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти"Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.Кроме того, вследствие нанесенных повреждений критической инфраструктуры в Киеве пока перебои с водоснабжением, добавил он.Во Львове после объявления воздушной тревоги была слышна серия взрывов, написал в Telelgram мэр города Андрей Садовой. Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове

В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура

07:15 09.01.2026 (обновлено: 07:19 09.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти
"Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, вследствие нанесенных повреждений критической инфраструктуры в Киеве пока перебои с водоснабжением, добавил он.
Во Львове после объявления воздушной тревоги была слышна серия взрывов, написал в Telelgram мэр города Андрей Садовой.
"Имеется прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.
Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
