https://crimea.ria.ru/20260109/seriya-vzryvov-progremela-v-kieve-i-vo-lvove-1152264772.html
Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове
Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове
В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T07:15
2026-01-09T07:15
2026-01-09T07:19
удары по украине
взрывы на украине
львов
киев
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141118211_73:0:1206:637_1920x0_80_0_0_729e0ba8330c8e888abd3c7f27e66859.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти"Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.Кроме того, вследствие нанесенных повреждений критической инфраструктуры в Киеве пока перебои с водоснабжением, добавил он.Во Львове после объявления воздушной тревоги была слышна серия взрывов, написал в Telelgram мэр города Андрей Садовой. Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомЕще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейКоалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
львов
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141118211_223:0:1182:719_1920x0_80_0_0_182a87a884b799a02e13f4a95902a25b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, взрывы на украине, львов, киев, новости сво, новости
Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове
В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура
07:15 09.01.2026 (обновлено: 07:19 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти
"Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, вследствие нанесенных повреждений критической инфраструктуры в Киеве пока перебои с водоснабжением, добавил он.
Во Львове после объявления воздушной тревоги была слышна серия взрывов, написал в Telelgram мэр города Андрей Садовой.
"Имеется прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей
и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки
в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.
Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: