https://crimea.ria.ru/20260109/seriya-vzryvov-progremela-v-kieve-i-vo-lvove-1152264772.html

Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове

Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове

В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T07:15

2026-01-09T07:15

2026-01-09T07:19

удары по украине

взрывы на украине

львов

киев

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141118211_73:0:1206:637_1920x0_80_0_0_729e0ba8330c8e888abd3c7f27e66859.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Киеве и Львове на фоне серий взрывов повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти"Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.Кроме того, вследствие нанесенных повреждений критической инфраструктуры в Киеве пока перебои с водоснабжением, добавил он.Во Львове после объявления воздушной тревоги была слышна серия взрывов, написал в Telelgram мэр города Андрей Садовой. Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомЕще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейКоалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине

львов

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, взрывы на украине, львов, киев, новости сво, новости