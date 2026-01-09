https://crimea.ria.ru/20260109/s-zakhvachennogo-tankera-marinera-uzhe-razgruzhayut-neft---tramp-1152265175.html

С захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - Трамп

2026-01-09T08:19

танкер "маринера"

дональд трамп

нефть

российская нефть

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152243196_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_9e0979dce80e9d79713b33a2affb257b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Топливо с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружаю, заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп."Нефть сейчас разгружают", — цитирует Трампа РИА Новости.Как отметил Трамп, решение о захвате танкера для него не было трудным.При этом глава Белого дома отказался отвечать на вопрос, контактировал ли он с президентом России Владимиром Путиным после этих событий."Я не хочу говорить этого", — сказал Трамп.Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации на основании российского законодательства и норм международного права. Об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике сообщило агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника. Позднее Европейское командование американских вооруженных сил официально объявило о задержании российского нефтяного танкера. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера". Россия выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна "Маринера" кораблем Береговой охраны США, настаивая на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований. Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства, подчеркнули в МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера

Новости

