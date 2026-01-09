https://crimea.ria.ru/20260109/rossiyu-budut-sklonyat-k-nepriemlemym-kompromissam-po-ukraine---medvedev-1152269868.html

Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что никаких иллюзий нет - санкционная политика США, по его словам, "продолжится при любой погоде".Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. 8 января сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России. По его словам, документ даст лидеру США "огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть".Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - ТрампСША требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемКакую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение

