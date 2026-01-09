https://crimea.ria.ru/20260109/rezko-pokholodaet-i-poydet-sneg-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1152195326.html
Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу
2026-01-09T00:01
2026-01-09T00:01
2026-01-09T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь перейдет в мокрый снег, в южных районах и в горах пройдут очень сильные осадки. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e8cbf321e54c1b15cf7d377e88987b6.jpg
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь перейдет в мокрый снег, в южных районах и в горах пройдут очень сильные осадки. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-6, днем +0…+5 градусов, в горах -2…-4", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов.
В Крыму
и Севастополе
объявлено штормовое предупреждение.
