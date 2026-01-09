Рейтинг@Mail.ru
Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/rezko-pokholodaet-i-poydet-sneg-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1152195326.html
Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу
Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T00:01
2026-01-09T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129930_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2646456159d147f0d97db7b923048019.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь перейдет в мокрый снег, в южных районах и в горах пройдут очень сильные осадки. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260108/k-zemle-snova-idet-magnitnaya-burya-1152251836.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e8cbf321e54c1b15cf7d377e88987b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу резко похолодает и пойдет снег

00:01 09.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
Утро Нового года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь перейдет в мокрый снег, в южных районах и в горах пройдут очень сильные осадки. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-6, днем +0…+5 градусов, в горах -2…-4", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вспышка на Солнце
Вчера, 12:47
К Земле снова идет магнитная буря
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния