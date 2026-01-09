https://crimea.ria.ru/20260109/rezko-pokholodaet-i-poydet-sneg-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1152195326.html

Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу

Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Резко похолодает и пойдет снег: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь... РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T00:01

2026-01-09T00:01

2026-01-09T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129930_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2646456159d147f0d97db7b923048019.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Резко похолодает. Дождь перейдет в мокрый снег, в южных районах и в горах пройдут очень сильные осадки. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260108/k-zemle-snova-idet-magnitnaya-burya-1152251836.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр