https://crimea.ria.ru/20260109/povrezhdeniya-uzhasny-mer-lvova-ob-udare-oreshnikom--1152277402.html
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником" - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
Ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Об этом заявил мэр города... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T21:30
2026-01-09T21:30
2026-01-09T21:35
ракетная система средней дальности "орешник"
львов
андрей садовой
удары по украине
украина
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035025_0:57:940:586_1920x0_80_0_0_a9f19cf4756db01a6ea7b494c1ea3a46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, отметив, что на Украине нет технологий, чтобы такие ракеты уничтожать.По его словам, в результате удара "Орешником" был поражен один из объектов критической инфраструктуры, никто не пострадал."И я так понимаю, что вряд ли сегодня есть технологии у нас на Украине, чтобы такие ракеты уничтожать", – сказал Садовой.Утром 9 января в Минобороны Российской Федерации сообщили, что армия РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесла массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.О серии взрывов в этот день сообщали власти в Киеве и Львове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что поражено за неделю Кличко призвал жителей Киева покинуть город Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
львов
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035025_42:0:899:643_1920x0_80_0_0_e40a90ae0274f910f919f47555bb34b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетная система средней дальности "орешник", львов, андрей садовой, удары по украине, украина, оружие
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
Мэр Львова Садовой назвал повреждения от "Орешника" ужасными даже без боевой части
21:30 09.01.2026 (обновлено: 21:35 09.01.2026)