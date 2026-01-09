Рейтинг@Mail.ru
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником" - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником" - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
Ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Об этом заявил мэр города... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, отметив, что на Украине нет технологий, чтобы такие ракеты уничтожать.По его словам, в результате удара "Орешником" был поражен один из объектов критической инфраструктуры, никто не пострадал."И я так понимаю, что вряд ли сегодня есть технологии у нас на Украине, чтобы такие ракеты уничтожать", – сказал Садовой.Утром 9 января в Минобороны Российской Федерации сообщили, что армия РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесла массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.О серии взрывов в этот день сообщали власти в Киеве и Львове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что поражено за неделю Кличко призвал жителей Киева покинуть город Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"

Мэр Львова Садовой назвал повреждения от "Орешника" ужасными даже без боевой части

21:30 09.01.2026 (обновлено: 21:35 09.01.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, отметив, что на Украине нет технологий, чтобы такие ракеты уничтожать.
"Слава богу, что там не было боевой части. Поэтому... все повреждения, которые есть, они, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть", – сказал Садовой в эфире украинского телеканала.
По его словам, в результате удара "Орешником" был поражен один из объектов критической инфраструктуры, никто не пострадал.
"И я так понимаю, что вряд ли сегодня есть технологии у нас на Украине, чтобы такие ракеты уничтожать", – сказал Садовой.
Утром 9 января в Минобороны Российской Федерации сообщили, что армия РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесла массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.
О серии взрывов в этот день сообщали власти в Киеве и Львове.
