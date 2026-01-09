https://crimea.ria.ru/20260109/pochemu-snizhaetsya-federalnaya-podderzhka-kryma-1151926950.html

Почему снижается федеральная поддержка Крыма

2026-01-09T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Меры поддержки Крыма со стороны федерального центра снижаются пропорционально росту собственных доходов республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Тем не менее уже можно наблюдать тенденцию снижения объема поступлений из федерального центра, заметила глава комитета."Мы видим, что у нас есть рост собственных доходов, и это два взаимосвязанных процесса. В Крыму растут собственные доходы, и можно сказать, что примерно в этих же рамках потихонечку снижаются меры поддержки со стороны федерального центра", – объяснила собеседница.По словам Виноградовой, собственные доходы Республики Крым увеличиваются благодаря экономическому росту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этомКрым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублейЧто ждет экономику Крыма в 2026 году

