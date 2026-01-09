Рейтинг@Mail.ru
Почему снижается федеральная поддержка Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260109/pochemu-snizhaetsya-federalnaya-podderzhka-kryma-1151926950.html
Почему снижается федеральная поддержка Крыма
Почему снижается федеральная поддержка Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Почему снижается федеральная поддержка Крыма
Меры поддержки Крыма со стороны федерального центра снижаются пропорционально росту собственных доходов республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T16:43
2026-01-09T16:43
радио "спутник в крыму"
крым
ольга виноградова
бюджет крыма
федеральный бюджет
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111787/85/1117878574_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_c3a8a4c8a3d4f3a4a6c35fa00010e477.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Меры поддержки Крыма со стороны федерального центра снижаются пропорционально росту собственных доходов республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Тем не менее уже можно наблюдать тенденцию снижения объема поступлений из федерального центра, заметила глава комитета."Мы видим, что у нас есть рост собственных доходов, и это два взаимосвязанных процесса. В Крыму растут собственные доходы, и можно сказать, что примерно в этих же рамках потихонечку снижаются меры поддержки со стороны федерального центра", – объяснила собеседница.По словам Виноградовой, собственные доходы Республики Крым увеличиваются благодаря экономическому росту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этомКрым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублейЧто ждет экономику Крыма в 2026 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111787/85/1117878574_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93a1bb1d687af60dffae775df14d12e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ольга виноградова, бюджет крыма, федеральный бюджет, экономика крыма
Почему снижается федеральная поддержка Крыма

Меры поддержки Крыма со стороны федерального центра снижаются – Госсовет РК

16:43 09.01.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЧиновник возле здания Государственной Думы РФ
Чиновник возле здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Меры поддержки Крыма со стороны федерального центра снижаются пропорционально росту собственных доходов республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

"Конечно, меры поддержки есть. И огромное спасибо федеральному центру за возможность развивать, в первую очередь, крупные инфраструктурные и социальные проекты в Республике Крым", – сказала спикер.

Тем не менее уже можно наблюдать тенденцию снижения объема поступлений из федерального центра, заметила глава комитета.
"Мы видим, что у нас есть рост собственных доходов, и это два взаимосвязанных процесса. В Крыму растут собственные доходы, и можно сказать, что примерно в этих же рамках потихонечку снижаются меры поддержки со стороны федерального центра", – объяснила собеседница.
По словам Виноградовой, собственные доходы Республики Крым увеличиваются благодаря экономическому росту.

"Именно благодаря росту экономики мы видим увеличение доходной части бюджета. Ну и, конечно, можно говорить о том, что меры, которые принимаются и правительством Республики Крым и Государственным Советом, важны. То есть это плановая работа, которая ведет к тому, что бюджет республики пополняется новыми доходами", – подытожила глава комитета.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом
Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
Что ждет экономику Крыма в 2026 году
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОльга ВиноградоваБюджет КрымаФедеральный бюджетЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
11:52Крымский мост закрыт
11:49В Севастополе снова остановили морской транспорт
11:34В работе Telegram в России произошел сбой
11:22Землетрясение произошло у берегов Камчатки
11:08Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
10:45Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
10:32ВСУ атаковали Бердянск
10:24Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
10:06Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
09:52В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
09:32Утром над Крымом сбили еще четыре беспилотника
09:26Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
09:14Крымский мост – обстановка сейчас
09:07Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
08:45Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны
08:29Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
08:13Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
08:07У Крымского моста выросла очередь
07:39В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Лента новостейМолния