По всему побережью Севастополя громко - РИА Новости Крым, 09.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260109/po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-gromko-1152272442.html
По всему побережью Севастополя громко
По всему побережью Севастополя громко - РИА Новости Крым, 09.01.2026
По всему побережью Севастополя громко
Черноморский флот до 17.00 проводит тренировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T15:20
2026-01-09T15:22
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Черноморский флот до 17.00 проводит тренировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
севастополь
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
По всему побережью Севастополя громко

В Севастополе военные проводят тренировку с разными видами оружия

15:20 09.01.2026 (обновлено: 15:22 09.01.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения флота
Учения флота
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Черноморский флот до 17.00 проводит тренировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, мыса Херсонес, Учкуевки флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) с применением различных видов оружия", - написал губернатор.
Он добавил, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
