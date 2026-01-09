https://crimea.ria.ru/20260109/po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-gromko-1152272442.html
По всему побережью Севастополя громко
По всему побережью Севастополя громко - РИА Новости Крым, 09.01.2026
По всему побережью Севастополя громко
Черноморский флот до 17.00 проводит тренировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T15:20
2026-01-09T15:20
2026-01-09T15:22
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147081267_19:0:1706:949_1920x0_80_0_0_4688b3f6151c633d3a2e907a920e19a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Черноморский флот до 17.00 проводит тренировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеВ Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День РоссииАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147081267_230:0:1495:949_1920x0_80_0_0_e7e15654fb3d7db6f6876c5b44aa9c66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
По всему побережью Севастополя громко
В Севастополе военные проводят тренировку с разными видами оружия
15:20 09.01.2026 (обновлено: 15:22 09.01.2026)