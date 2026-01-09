Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/peregovory-s-rossiey-chto-obnazhili-zayavleniya-iz-rima-i-parizha-1152273341.html
Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа
Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа
Заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T16:48
2026-01-09T16:48
алексей пушков
политика
европа
россия
украина
переговоры
эммануэль макрон
джорджа мелони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111097/14/1110971476_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_9236c6247ca00140dbd95d8e943881b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с Москвой. Такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам 2025 года призвала Европу говорить с Россией и выступила за назначение спецпосланника по украинскому вопросу – "человека, который позволит нам обобщать и говорить одним голосом". Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, отметив, что с Москвой необходимо "выстраивать процесс общения".По мнению Пушкова, ни в Риме, ни в Париже пока не знают ответов на некоторые важные вопросы для реального разрешения ситуации. Прежде всего о том, в каком формате должны пройти такие переговоры и о чем конкретно на них должна идти речь."Переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС?.. Вопрос второй: переговоров о чем?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, первый вопрос возникает в связи с тем, что в Евросоюзе до последнего времени за переговоры с Москвой выступали лишь премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, в то время как Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен "и слышать о них не хотела".Что касается второго вопроса, то он напрашивается, "поскольку платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров", добавил Пушков.Тем не менее, по словам сенатора, оба заявления европейских лидеров сигнализируют о знаковых процессах, происходящих в Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы Кличко призвал жителей Киева покинуть город Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
европа
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111097/14/1110971476_55:0:912:643_1920x0_80_0_0_0acbd940f39418b55b8e4f0de48fa63e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей пушков, политика, европа, россия, украина, переговоры, эммануэль макрон, джорджа мелони
Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа

Коалиция противников переговоров Европы и России распадается - сенатор

16:48 09.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийФлаг ЕС. Архивное фото
Флаг ЕС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с Москвой. Такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.
9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам 2025 года призвала Европу говорить с Россией и выступила за назначение спецпосланника по украинскому вопросу – "человека, который позволит нам обобщать и говорить одним голосом". Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, отметив, что с Москвой необходимо "выстраивать процесс общения".
По мнению Пушкова, ни в Риме, ни в Париже пока не знают ответов на некоторые важные вопросы для реального разрешения ситуации. Прежде всего о том, в каком формате должны пройти такие переговоры и о чем конкретно на них должна идти речь.
"Переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС?.. Вопрос второй: переговоров о чем?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, первый вопрос возникает в связи с тем, что в Евросоюзе до последнего времени за переговоры с Москвой выступали лишь премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, в то время как Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен "и слышать о них не хотела".
Что касается второго вопроса, то он напрашивается, "поскольку платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров", добавил Пушков.
Тем не менее, по словам сенатора, оба заявления европейских лидеров сигнализируют о знаковых процессах, происходящих в Европе.
"Постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен", – резюмировал сенатор РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
 
Алексей ПушковПолитикаЕвропаРоссияУкраинаПереговорыЭммануэль МакронДжорджа Мелони
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
11:52Крымский мост закрыт
11:49В Севастополе снова остановили морской транспорт
11:34В работе Telegram в России произошел сбой
11:22Землетрясение произошло у берегов Камчатки
11:08Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
10:45Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
10:32ВСУ атаковали Бердянск
10:24Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
10:06Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
09:52В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
09:32Утром над Крымом сбили еще четыре беспилотника
09:26Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
09:14Крымский мост – обстановка сейчас
09:07Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
08:45Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны
08:29Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
08:13Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
08:07У Крымского моста выросла очередь
07:39В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Лента новостейМолния