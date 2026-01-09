https://crimea.ria.ru/20260109/peregovory-s-rossiey-chto-obnazhili-zayavleniya-iz-rima-i-parizha-1152273341.html

Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа

Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с Москвой.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с Москвой. Такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам 2025 года призвала Европу говорить с Россией и выступила за назначение спецпосланника по украинскому вопросу – "человека, который позволит нам обобщать и говорить одним голосом". Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, отметив, что с Москвой необходимо "выстраивать процесс общения".По мнению Пушкова, ни в Риме, ни в Париже пока не знают ответов на некоторые важные вопросы для реального разрешения ситуации. Прежде всего о том, в каком формате должны пройти такие переговоры и о чем конкретно на них должна идти речь."Переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС?.. Вопрос второй: переговоров о чем?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, первый вопрос возникает в связи с тем, что в Евросоюзе до последнего времени за переговоры с Москвой выступали лишь премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, в то время как Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен "и слышать о них не хотела".Что касается второго вопроса, то он напрашивается, "поскольку платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров", добавил Пушков.Тем не менее, по словам сенатора, оба заявления европейских лидеров сигнализируют о знаковых процессах, происходящих в Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы Кличко призвал жителей Киева покинуть город Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров

