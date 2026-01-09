https://crimea.ria.ru/20260109/novosti-svo-kiev-poteryal-pochti-9-tysyach-boevikov-za-nedelyu-1152271467.html

Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю

Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю

За неделю киевский режим потерял около 8 800 боевиков в зоне спецоперации, армия России продолжает наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За неделю киевский режим потерял около 8 800 боевиков в зоне спецоперации, армия России продолжает наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, самые большие потери противник понес в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", которые "продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области".Еще свыше 1680 военнослужащих армия киевского режима утратила в боях с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые также в течение недели продолжали продвигаться в глубину обороны противника."В течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", – рассказали в военном ведомстве РФ.Кроме того, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1285 военнослужащих, а в зоне ответственности "Южной" группировки – более 1355 боевиков, добавили в МО РФ.При этом, в течение минувшей недели в результате слаженных и решительных действий "северян" и "южан" взят под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области и освобождено село Бондарное в ДНР.Кроме того, в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки и подразделений "Севера" поражены живая сила и техника 12 механизированных бригад, из них четырех – на Харьковском направлении.Также, по данным МО РФ, российскими войскам здесь разбиты формирования штурмовой и горно-штурмовой бригады ВСУ и штурмового полка, аэромобильной бригады, двух мотопехотных бригад, бригады морской пехоты, семи бригад теробороны и трех бригад нацгвардии Украины.Одновременно в течение недели подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области, взяли под контроль населенный пункт Подолы и разбили личный состав и технику 11 бригад украинских бригад (четырех механизированных, двух штурмовых, трех нацгвардии, аэромобильной и десантно-штурмовой)."Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1330 военнослужащих", – уточнили в Минобороны РФ.В то же время подразделения группировки войск "Днепр", улучшив тактическое положение, за неделю сократили армию киевского режима на 325 боевиков. При этом нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове

