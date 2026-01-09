Рейтинг@Mail.ru
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые - РИА Новости Крым, 09.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260109/novaya-massirovannaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast--est-ranenye-1152277194.html
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые
Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2026
белгородская область
атаки всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, бойцы "Орлана" вывезли пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая помощь.Кроме того, по словам главы региона, в поселке Алексеевка Волоконовского округа в результате удара беспилотника в частном доме перебило газовую трубу, выбило окна и посекло ворота, также был поврежден легковой автомобиль.В результате детонации дронов были повреждены автомобили в Белгороде, городах Шебекино и Гайворон, а также селе Белянка.Почти во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, пострадали жилые дома, хозпостройки и ограждения.Так, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, в нем повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, из-за чего вылетели окна и был посечен забор. В Гайвороне пробиты кровли и окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол при детонации украинского беспилотника была повреждена квартира в многоквартирном доме. А в Белгородском округе, в селе Ясные Зори, от удара БПЛА посекло крышу МКД."Информация о последствиях уточняется", – заключил губернатор.
белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, происшествия
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые

Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения... Транспортное средство повреждено", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы "Орлана" вывезли пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая помощь.
Кроме того, по словам главы региона, в поселке Алексеевка Волоконовского округа в результате удара беспилотника в частном доме перебило газовую трубу, выбило окна и посекло ворота, также был поврежден легковой автомобиль.
В результате детонации дронов были повреждены автомобили в Белгороде, городах Шебекино и Гайворон, а также селе Белянка.
Почти во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, пострадали жилые дома, хозпостройки и ограждения.
Так, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, в нем повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, из-за чего вылетели окна и был посечен забор. В Гайвороне пробиты кровли и окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол при детонации украинского беспилотника была повреждена квартира в многоквартирном доме. А в Белгородском округе, в селе Ясные Зори, от удара БПЛА посекло крышу МКД.
"Информация о последствиях уточняется", – заключил губернатор.
