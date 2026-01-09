https://crimea.ria.ru/20260109/novaya-massirovannaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast--est-ranenye-1152277194.html

Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые

Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, бойцы "Орлана" вывезли пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая помощь.Кроме того, по словам главы региона, в поселке Алексеевка Волоконовского округа в результате удара беспилотника в частном доме перебило газовую трубу, выбило окна и посекло ворота, также был поврежден легковой автомобиль.В результате детонации дронов были повреждены автомобили в Белгороде, городах Шебекино и Гайворон, а также селе Белянка.Почти во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, пострадали жилые дома, хозпостройки и ограждения.Так, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, в нем повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, из-за чего вылетели окна и был посечен забор. В Гайвороне пробиты кровли и окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол при детонации украинского беспилотника была повреждена квартира в многоквартирном доме. А в Белгородском округе, в селе Ясные Зори, от удара БПЛА посекло крышу МКД."Информация о последствиях уточняется", – заключил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню

