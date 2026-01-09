https://crimea.ria.ru/20260109/novaya-massirovannaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast--est-ranenye-1152277194.html
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые
Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T20:55
2026-01-09T20:55
2026-01-09T20:55
белгородская область
атаки всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0b/1119787766_593:0:3011:1360_1920x0_80_0_0_3ec2969065644076a0d22040a6b5e2b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, бойцы "Орлана" вывезли пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая помощь.Кроме того, по словам главы региона, в поселке Алексеевка Волоконовского округа в результате удара беспилотника в частном доме перебило газовую трубу, выбило окна и посекло ворота, также был поврежден легковой автомобиль.В результате детонации дронов были повреждены автомобили в Белгороде, городах Шебекино и Гайворон, а также селе Белянка.Почти во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, пострадали жилые дома, хозпостройки и ограждения.Так, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, в нем повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, из-за чего вылетели окна и был посечен забор. В Гайвороне пробиты кровли и окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол при детонации украинского беспилотника была повреждена квартира в многоквартирном доме. А в Белгородском округе, в селе Ясные Зори, от удара БПЛА посекло крышу МКД."Информация о последствиях уточняется", – заключил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0b/1119787766_758:0:2589:1373_1920x0_80_0_0_bdde5af9825fe70de4c116dd2b5c7c77.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, происшествия
Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненые
Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены при массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область, в разных районах повреждены дома и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения... Транспортное средство повреждено", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы "Орлана" вывезли пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая помощь.
Кроме того, по словам главы региона, в поселке Алексеевка Волоконовского округа в результате удара беспилотника в частном доме перебило газовую трубу, выбило окна и посекло ворота, также был поврежден легковой автомобиль.
В результате детонации дронов были повреждены автомобили в Белгороде, городах Шебекино и Гайворон, а также селе Белянка.
Почти во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, пострадали жилые дома, хозпостройки и ограждения.
Так, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, в нем повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, из-за чего вылетели окна и был посечен забор. В Гайвороне пробиты кровли и окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол при детонации украинского беспилотника была повреждена квартира в многоквартирном доме. А в Белгородском округе, в селе Ясные Зори, от удара БПЛА посекло крышу МКД.
"Информация о последствиях уточняется", – заключил губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: