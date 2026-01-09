https://crimea.ria.ru/20260109/na-krymskom-mostu-net-ocheredey-1152274122.html
На Крымском мосту нет очередей
К вечеру пятницы очередей перед Крымскихм мостом нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередей перед Крымскихм мостом нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее на выезд из Крыма стояли порядка 600 машин, ждать проезда приходилось до двух часов.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
