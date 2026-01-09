Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту нет очередей - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260109/na-krymskom-mostu-net-ocheredey-1152274122.html
На Крымском мосту нет очередей
На Крымском мосту нет очередей - РИА Новости Крым, 09.01.2026
На Крымском мосту нет очередей
К вечеру пятницы очередей перед Крымскихм мостом нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T17:18
2026-01-09T17:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180479_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8610fab321d6c02cf42b0046a6117e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередей перед Крымскихм мостом нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее на выезд из Крыма стояли порядка 600 машин, ждать проезда приходилось до двух часов.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, крым, новости крыма
На Крымском мосту нет очередей

Проезд ао Крымскому мосту свободен с обеих сторон

17:18 09.01.2026
 
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередей перед Крымскихм мостом нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Ранее на выезд из Крыма стояли порядка 600 машин, ждать проезда приходилось до двух часов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
