На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На фоне кризиса вокруг Гренландии европейские столицы вынуждены "всерьез обсуждать сценарии противостояния с США". Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По мнению политолога, сценариев развития событий в сложившихся условиях несколько – от вполне невинных до радикальных.Так, в числе первых Дудаков называет увеличение европейских субсидий Гренландии, которая и сейчас получает немало – полмиллиарда долларов в год."Более серьезным ответом может стать разрыв недавно подписанного в унизительной обстановке торгового соглашения с США", – считает эксперт.Заключение этого договора стало для европейцев публичным позором, на который они пошли ради смягчения тарифного давления со стороны Вашингтона, отмечает Дудаков. Но Белый дом и после сделал шаги для срыва соглашения, подняв пошлины на сталь и алюминий из ЕС, так что ситуация, по его словам, здесь усугубилась и требует разрешения.Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинВполне реален и третий, наиболее решительный сценарий противостояния, при котором Европа введет свои войска на территорию Гренландии для защиты острова от США, считает политолог.Альтернативой, однако, может стать и бездействие Европы в режиме выжидания момента, когда в США усугубится раскол из-за решений и действий Трампа, добавил Дудаков."В Конгрессе уже сигнализируют, что не поддержат военную операцию против Гренландии или Венесуэлы. Белый дом может вести кампанию лишь в течение 60 дней без отмашки Конгресса. Поддержки в американском обществе такого милитаризма нет. А торговые войны могут и сами схлопнуться, если Верховный суд "обнулит" все пошлины Трампа", – заключил эксперт.Зачем Трампу Гренландия – военный экспертРанее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа Общество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На фоне кризиса вокруг Гренландии европейские столицы вынуждены "всерьез обсуждать сценарии противостояния с США". Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Европейцы встают на тропу войны с Трампом", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, сценариев развития событий в сложившихся условиях несколько – от вполне невинных до радикальных.
Так, в числе первых Дудаков называет увеличение европейских субсидий Гренландии, которая и сейчас получает немало – полмиллиарда долларов в год.
"Более серьезным ответом может стать разрыв недавно подписанного в унизительной обстановке торгового соглашения с США", – считает эксперт.
Заключение этого договора стало для европейцев публичным позором, на который они пошли ради смягчения тарифного давления со стороны Вашингтона, отмечает Дудаков. Но Белый дом и после сделал шаги для срыва соглашения, подняв пошлины на сталь и алюминий из ЕС, так что ситуация, по его словам, здесь усугубилась и требует разрешения.
"Заодно обострилась ситуация вокруг европейского цифрового налога. Коллапс соглашения приведет к полномасштабной торговой войне и большим потерям для обеих сторон", – добавил он.
Вполне реален и третий, наиболее решительный сценарий противостояния, при котором Европа введет свои войска на территорию Гренландии для защиты острова от США, считает политолог.
"Они вряд ли смогут остановить высадку американского десанта, но будут действовать как средство сдерживания амбиций США. Это поставит Белый дом перед дилеммой: устроить прямое столкновение с европейскими военными, что вызовет фактический коллапс НАТО, или же просто сдать назад", – прокомментировал Дудаков.
Альтернативой, однако, может стать и бездействие Европы в режиме выжидания момента, когда в США усугубится раскол из-за решений и действий Трампа, добавил Дудаков.
"В Конгрессе уже сигнализируют, что не поддержат военную операцию против Гренландии или Венесуэлы. Белый дом может вести кампанию лишь в течение 60 дней без отмашки Конгресса. Поддержки в американском обществе такого милитаризма нет. А торговые войны могут и сами схлопнуться, если Верховный суд "обнулит" все пошлины Трампа", – заключил эксперт.
Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал
мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".
