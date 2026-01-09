Рейтинг@Mail.ru
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/na-chto-sposobna-evropa-dlya-zaschity-grenlandii-ot-ssha-i-trampa--mnenie-1152267578.html
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 09.01.2026
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
На фоне кризиса вокруг Гренландии европейские столицы вынуждены "всерьез обсуждать сценарии противостояния с США". Такое мнение высказал политолог-американист... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T10:44
2026-01-09T10:44
сша
дональд трамп
гренландия
малек дудаков
мнения
европа
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0e/1123231531_0:76:3077:1806_1920x0_80_0_0_1056a4700ced6af2ca2014e1779aff7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На фоне кризиса вокруг Гренландии европейские столицы вынуждены "всерьез обсуждать сценарии противостояния с США". Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По мнению политолога, сценариев развития событий в сложившихся условиях несколько – от вполне невинных до радикальных.Так, в числе первых Дудаков называет увеличение европейских субсидий Гренландии, которая и сейчас получает немало – полмиллиарда долларов в год."Более серьезным ответом может стать разрыв недавно подписанного в унизительной обстановке торгового соглашения с США", – считает эксперт.Заключение этого договора стало для европейцев публичным позором, на который они пошли ради смягчения тарифного давления со стороны Вашингтона, отмечает Дудаков. Но Белый дом и после сделал шаги для срыва соглашения, подняв пошлины на сталь и алюминий из ЕС, так что ситуация, по его словам, здесь усугубилась и требует разрешения.Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинВполне реален и третий, наиболее решительный сценарий противостояния, при котором Европа введет свои войска на территорию Гренландии для защиты острова от США, считает политолог.Альтернативой, однако, может стать и бездействие Европы в режиме выжидания момента, когда в США усугубится раскол из-за решений и действий Трампа, добавил Дудаков."В Конгрессе уже сигнализируют, что не поддержат военную операцию против Гренландии или Венесуэлы. Белый дом может вести кампанию лишь в течение 60 дней без отмашки Конгресса. Поддержки в американском обществе такого милитаризма нет. А торговые войны могут и сами схлопнуться, если Верховный суд "обнулит" все пошлины Трампа", – заключил эксперт.Зачем Трампу Гренландия – военный экспертРанее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа Общество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
сша
гренландия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0e/1123231531_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_331074b697bf117725209d862da81534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, гренландия, малек дудаков, мнения, европа, политика, в мире
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение

Сможет ли Европа защитить Гренландию от притязаний Трампа – мнение

10:44 09.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На фоне кризиса вокруг Гренландии европейские столицы вынуждены "всерьез обсуждать сценарии противостояния с США". Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Европейцы встают на тропу войны с Трампом", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, сценариев развития событий в сложившихся условиях несколько – от вполне невинных до радикальных.
Так, в числе первых Дудаков называет увеличение европейских субсидий Гренландии, которая и сейчас получает немало – полмиллиарда долларов в год.
"Более серьезным ответом может стать разрыв недавно подписанного в унизительной обстановке торгового соглашения с США", – считает эксперт.
Заключение этого договора стало для европейцев публичным позором, на который они пошли ради смягчения тарифного давления со стороны Вашингтона, отмечает Дудаков. Но Белый дом и после сделал шаги для срыва соглашения, подняв пошлины на сталь и алюминий из ЕС, так что ситуация, по его словам, здесь усугубилась и требует разрешения.
"Заодно обострилась ситуация вокруг европейского цифрового налога. Коллапс соглашения приведет к полномасштабной торговой войне и большим потерям для обеих сторон", – добавил он.
Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – Путин
Вполне реален и третий, наиболее решительный сценарий противостояния, при котором Европа введет свои войска на территорию Гренландии для защиты острова от США, считает политолог.
"Они вряд ли смогут остановить высадку американского десанта, но будут действовать как средство сдерживания амбиций США. Это поставит Белый дом перед дилеммой: устроить прямое столкновение с европейскими военными, что вызовет фактический коллапс НАТО, или же просто сдать назад", – прокомментировал Дудаков.
Альтернативой, однако, может стать и бездействие Европы в режиме выжидания момента, когда в США усугубится раскол из-за решений и действий Трампа, добавил Дудаков.
"В Конгрессе уже сигнализируют, что не поддержат военную операцию против Гренландии или Венесуэлы. Белый дом может вести кампанию лишь в течение 60 дней без отмашки Конгресса. Поддержки в американском обществе такого милитаризма нет. А торговые войны могут и сами схлопнуться, если Верховный суд "обнулит" все пошлины Трампа", – заключил эксперт.
Зачем Трампу Гренландия – военный эксперт
Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа
Общество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
 
СШАДональд ТрампГренландияМалек ДудаковМненияЕвропаПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния