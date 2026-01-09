На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение

https://crimea.ria.ru/20260109/na-chto-sposobna-evropa-dlya-zaschity-grenlandii-ot-ssha-i-trampa--mnenie-1152267578.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На фоне кризиса вокруг Гренландии европейские столицы вынуждены "всерьез обсуждать сценарии противостояния с США". Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По мнению политолога, сценариев развития событий в сложившихся условиях несколько – от вполне невинных до радикальных.Так, в числе первых Дудаков называет увеличение европейских субсидий Гренландии, которая и сейчас получает немало – полмиллиарда долларов в год."Более серьезным ответом может стать разрыв недавно подписанного в унизительной обстановке торгового соглашения с США", – считает эксперт.Заключение этого договора стало для европейцев публичным позором, на который они пошли ради смягчения тарифного давления со стороны Вашингтона, отмечает Дудаков. Но Белый дом и после сделал шаги для срыва соглашения, подняв пошлины на сталь и алюминий из ЕС, так что ситуация, по его словам, здесь усугубилась и требует разрешения.Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинВполне реален и третий, наиболее решительный сценарий противостояния, при котором Европа введет свои войска на территорию Гренландии для защиты острова от США, считает политолог.Альтернативой, однако, может стать и бездействие Европы в режиме выжидания момента, когда в США усугубится раскол из-за решений и действий Трампа, добавил Дудаков."В Конгрессе уже сигнализируют, что не поддержат военную операцию против Гренландии или Венесуэлы. Белый дом может вести кампанию лишь в течение 60 дней без отмашки Конгресса. Поддержки в американском обществе такого милитаризма нет. А торговые войны могут и сами схлопнуться, если Верховный суд "обнулит" все пошлины Трампа", – заключил эксперт.Зачем Трампу Гренландия – военный экспертРанее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа Общество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы

