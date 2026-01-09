Рейтинг@Mail.ru
Москву и Подмосковье засыпало снегом - РИА Новости Крым, 09.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260109/moskvu-i-podmoskove-zasypalo-snegom-1152266152.html
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Москву и Подмосковье засыпало снегом - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Сильные снегопад и метель накрыли Москву и Подмосковье, в пятницу регион находится во власти северо-восточной периферии активного балканского циклона. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные снегопад и метель накрыли Москву и Подмосковье, в пятницу регион находится во власти северо-восточной периферии активного балканского циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Местами, преимущественно на юге и востоке области, возможны гололедные явления. Заметно вырастет снежный покров, возможно обновление суточного рекорда по количеству выпавших осадков. На дорогах скользко, снежные заносы", - написал Леус в своем Telegram-канале.Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон "Фрэнсис". В регионе — сильная метель и гололедица. К вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см. Ранее Главное управление МЧС России по Крыму предупредило об опасной погоде в Крыму на 8 и 9 января. Ожидается сильный ветер и снегопад. При этом в новогодние праздники в Крыму был побит абсолютный максимум температуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человекВ Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
Новости
Москву и Подмосковье засыпало снегом

Москву и Подмосковье накрыл мощный циклон - высота сугробов может достигнуть 40-50 см

09:29 09.01.2026
 
© Telegram Андрей Воробьев
Москву и Подмосковье засыпало снегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Сильные снегопад и метель накрыли Москву и Подмосковье, в пятницу регион находится во власти северо-восточной периферии активного балканского циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Местами, преимущественно на юге и востоке области, возможны гололедные явления. Заметно вырастет снежный покров, возможно обновление суточного рекорда по количеству выпавших осадков. На дорогах скользко, снежные заносы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон "Фрэнсис". В регионе — сильная метель и гололедица. К вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см.
"Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей Воробьев
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Ранее Главное управление МЧС России по Крыму предупредило об опасной погоде в Крыму на 8 и 9 января. Ожидается сильный ветер и снегопад. При этом в новогодние праздники в Крыму был побит абсолютный максимум температуры.
