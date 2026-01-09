https://crimea.ria.ru/20260109/levyy-bereg-kieva-obestochen--chto-izvestno-1152269556.html
Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Левый берег Киева частично обесточен, работа метро ограничена, на маршруты выпущены дополнительные автобусы для заменена электротранспорта. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в официальном Telegram-канале.Ранее утром 9 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе массированной атаки поражены критически важные объекты инфраструктуры в украинской столице, из-за чего в городе возникли перебои с электроснабжением.Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам.Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что по состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Из-за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях в работе метро в связи со сложившейся обстановкой.Несколько часов спустя между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" был запущен один поезд."Для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курировать один поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением", – уточнили в горадминистрации.Кроме того, по информации киевских властей, в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу Киева организовано движение дополнительных автобусов для дублирования на некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов.Также в горадминистрации сообщили о перебоях с теплоснабжением и водой из-за проблем с электричеством.Утром 9 января в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар "Орешником" по критически важным объектам Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомБолее 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
12:00 09.01.2026 (обновлено: 12:20 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Левый берег Киева частично обесточен, работа метро ограничена, на маршруты выпущены дополнительные автобусы для заменена электротранспорта. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в официальном Telegram-канале.
Ранее утром 9 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе массированной атаки поражены критически важные объекты инфраструктуры в украинской столице, из-за чего в городе возникли перебои с электроснабжением.
Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что по состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Из-за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.
В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях в работе метро в связи со сложившейся обстановкой.
"В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве вследствие обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4.40 – 5.00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено в связи с отсутствием электропитания", – сказано в сообщении.
Несколько часов спустя между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" был запущен один поезд.
"Для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курировать один поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением", – уточнили в горадминистрации.
Кроме того, по информации киевских властей, в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу Киева организовано движение дополнительных автобусов для дублирования на некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Также в горадминистрации сообщили о перебоях с теплоснабжением и водой из-за проблем с электричеством.
В "Киевводоканале" сообщили об отключении водоснабжения на левообережье и в Печерском районе в связи с отсутствием напряжения на объектах водопроводной инфраструктуры.
Утром 9 января в Минобороны России сообщили
, что Вооруженные силы РФ нанесли удар "Орешником" по критически важным объектам Украины.
