Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины

2026-01-09T12:00

2026-01-09T12:00

2026-01-09T12:20

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Левый берег Киева частично обесточен, работа метро ограничена, на маршруты выпущены дополнительные автобусы для заменена электротранспорта. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в официальном Telegram-канале.Ранее утром 9 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе массированной атаки поражены критически важные объекты инфраструктуры в украинской столице, из-за чего в городе возникли перебои с электроснабжением.Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам.Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что по состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Из-за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях в работе метро в связи со сложившейся обстановкой.Несколько часов спустя между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" был запущен один поезд."Для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курировать один поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением", – уточнили в горадминистрации.Кроме того, по информации киевских властей, в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу Киева организовано движение дополнительных автобусов для дублирования на некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов.Также в горадминистрации сообщили о перебоях с теплоснабжением и водой из-за проблем с электричеством.Утром 9 января в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар "Орешником" по критически важным объектам Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомБолее 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение

