Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся более 400 машин. Об этом исообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся более 400 машин. Об этом исообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 9 утра, со стороны Керчи стояли 98 машин.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
