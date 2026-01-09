https://crimea.ria.ru/20260109/krymskiy-most---obstanovka-utrom-v-pyatnitsu-1152265379.html
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Крымский мост - обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Перед пунктами досмотра у Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о...
2026-01-09T08:06
2026-01-09T08:06
2026-01-09T08:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи почти 100 машин
08:06 09.01.2026 (обновлено: 08:22 09.01.2026)