Крымский мост - обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Крымский мост - обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Перед пунктами досмотра у Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T08:06
2026-01-09T08:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
08:06 09.01.2026 (обновлено: 08:22 09.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 98 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
