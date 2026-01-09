https://crimea.ria.ru/20260109/krymskiy-most---obstanovka-na-15-chasov-1152272300.html
Крымский мост - обстановка на 15 часов
Крымский мост - обстановка на 15 часов - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Крымский мост - обстановка на 15 часов
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи сокращается. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи сокращается. Об этом исообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.Ранее на выезд из Крыма стояли порядка 600 машин, ждать проезда приходилось до двух часов.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
