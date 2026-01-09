https://crimea.ria.ru/20260109/krymchane-obuchat-shit-kameruntsev-shkola-dizayna-vyigrala-grant-1151770948.html

Крымчане обучат шить камерунцев: школа дизайна выиграла грант

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Грант на развитие и укрепление экономических и торговых связей с Республикой Камерун выиграла крымская школа дизайна. Камерунцев в его рамках будут обучать ремеслу шитья, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" управляющая региональной школой шитья и дизайна Елена Дурова.По словам управляющей школой шитья, перспектива данного соглашения многообещающая."Представители Республики Камерун будут учиться у нашего именитого крымского дизайнера, там будут представлены наши идеи, наши алгоритмы пошива изделий. Камерунцы узнают, что Россия - спокойная развивающаяся страна, а не то, что насаждает им Европа. Для общения будет использоваться видеоконференцсвязь, а в большой показательной программе продемонстрировано, чему научились у нас ребята", – поделилась гостья эфира.Всего планируется обучить 120 человек."Они будут обучаться абсолютно по всем специальностям в шитье и в легкой промышленности. Это будут швеи, дизайнеры, раскройщики. Будут разбираться в тканях и смогут сшить эксклюзивную одежду, – отметила спикер.– Многие повезут на родину одежду именно от крымских дизайнеров… Из слияния двух разных культур родится что-то новое".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмыЗолотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную техникуВ Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов

