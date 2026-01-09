https://crimea.ria.ru/20260109/krymchane-obuchat-shit-kameruntsev-shkola-dizayna-vyigrala-grant-1151770948.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Грант на развитие и укрепление экономических и торговых связей с Республикой Камерун выиграла крымская школа дизайна. Камерунцев в его рамках будут обучать ремеслу шитья, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" управляющая региональной школой шитья и дизайна Елена Дурова.По словам управляющей школой шитья, перспектива данного соглашения многообещающая."Представители Республики Камерун будут учиться у нашего именитого крымского дизайнера, там будут представлены наши идеи, наши алгоритмы пошива изделий. Камерунцы узнают, что Россия - спокойная развивающаяся страна, а не то, что насаждает им Европа. Для общения будет использоваться видеоконференцсвязь, а в большой показательной программе продемонстрировано, чему научились у нас ребята", – поделилась гостья эфира.Всего планируется обучить 120 человек."Они будут обучаться абсолютно по всем специальностям в шитье и в легкой промышленности. Это будут швеи, дизайнеры, раскройщики. Будут разбираться в тканях и смогут сшить эксклюзивную одежду, – отметила спикер.– Многие повезут на родину одежду именно от крымских дизайнеров… Из слияния двух разных культур родится что-то новое".
Крымчане обучат шить камерунцев: школа дизайна выиграла грант
Крымская школа будет обучать жителей Республики Камерун шитью и дизайну
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым
. Грант на развитие и укрепление экономических и торговых связей с Республикой Камерун выиграла крымская школа дизайна. Камерунцев в его рамках будут обучать ремеслу шитья, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
управляющая региональной школой шитья и дизайна Елена Дурова.
"Действительно, в конце 2025 года Региональной школой шитья и дизайна имени Ирины Левинской был выигран грант по сотрудничеству с Республикой Камерун, так как у нас много моделей в частности из данной Республики", – рассказала собеседница.
По словам управляющей школой шитья, перспектива данного соглашения многообещающая.
"Представители Республики Камерун будут учиться у нашего именитого крымского дизайнера, там будут представлены наши идеи, наши алгоритмы пошива изделий. Камерунцы узнают, что Россия - спокойная развивающаяся страна, а не то, что насаждает им Европа. Для общения будет использоваться видеоконференцсвязь, а в большой показательной программе продемонстрировано, чему научились у нас ребята", – поделилась гостья эфира.
Всего планируется обучить 120 человек.
"Они будут обучаться абсолютно по всем специальностям в шитье и в легкой промышленности. Это будут швеи, дизайнеры, раскройщики. Будут разбираться в тканях и смогут сшить эксклюзивную одежду, – отметила спикер.– Многие повезут на родину одежду именно от крымских дизайнеров… Из слияния двух разных культур родится что-то новое".
