Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был

2025 год стал для крымского спорта рекордным: 2,5 тысячи медалей, строительство новых комплексов и развитие инновационных направлений. Об этом и многом другом в РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 2025 год стал для крымского спорта рекордным: 2,5 тысячи медалей, строительство новых комплексов и развитие инновационных направлений. Об этом и многом другом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта Крыма Ольга Торубарова. Рекордный медальный урожайПо ее словам, в 2025 году крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей по всем видам спорта, тогда как в 2024 году показатель составлял 1,5 тысячи. Среди ярких достижений – успехи юных боксеров 17-22 лет: на первенстве Европы золотые медали получили Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов. В дзюдо Руслан Соменко занял первое место на Кубке Европы, а Юна Герасимова – бронзу. В греко-римской борьбе золото завоевал Эмин Сефершаев. В ММА серебряные медали получили Аким Мамутов и Эмиль Аблякимов.Развитие спортивной инфраструктуры2025 год стал знаковым и для инфраструктуры. Были открыты два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. В селе Перово реализуются программы дополнительного образования и подготовки юных спортсменов. Комплекс также доступен и взрослым для занятий футболом, волейболом и баскетболом. ФОК в Добром стал основной базой единоборств для детей.Кроме того, в Керчи строится 25-метровый плавательный бассейн. Все работы по установке конструкции будут завершены в следующем году, а к 1 сентября откроется образовательная школа с набором детей на начальную спортивную подготовку.Министр спорта добавила, что также начато строительство 11 новых физкультурно-оздоровительных комплексов по всей республике.Инновационные виды спорта и фиджитал-направленияОсобо внимание, по словам Торубаровой, в этом году уделялось новым видам спорта. Среди них – гонки на дронах и фиджитал-направления, которые сочетают физический и цифровые навыки.Она отметила, что в 2026 году планируется открытие отделений по этим направлениями в спортивных школах Крыма.Торубарова также добавила, что новый ФОК в Перово уже получил современно инновационное оборудование, включая игровой зал с цифровыми тренажерами.Кадровый вопрос и подготовка тренеровМинистр отметила, что привлечение молодых специалистов остается ключевой задачей. Сложность заключается в том, что молодежь стремится к быстрому результату и высоким заработкам.Для поддержки новых специалистов в Крыму будет реализована федеральная программа "Земский тренер", которая предполагает переезд специалистов с других территорий, выплату им единовременной поддержки в размере 1 млн рублей и обязательное трехлетнее пребывание на рабочем месте.Поддержка руководства и рост федерацийМинистр подчеркнула активную поддержку спорта со стороны руководства республики. Количество общественный федераций выросло с 104 в 2024 году до 114 в 2025-м, включая новые инновационные виды спорта: дроны, фиджитал-спорт и компьютерное программирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из РоссииКрымские сумоисты заняли призовые места на международном турниреНовый шахматный клуб появится в Алуште

