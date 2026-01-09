Кличко призвал жителей Киева покинуть город

https://crimea.ria.ru/20260109/klichko-prizval-zhiteley-kieva-pokinut-gorod-1152271683.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. По его данным, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением. "Коммунальщики подключили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян", - сообщил Кличко.По его словам, комбинированная ночная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.Ранее сообщалось, что две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике.

