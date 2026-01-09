Рейтинг@Mail.ru
Кличко призвал жителей Киева покинуть город - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. По его данным, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением. "Коммунальщики подключили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян", - сообщил Кличко.По его словам, комбинированная ночная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.Ранее сообщалось, что две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомЕще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейКоалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Кличко призвал жителей Киева покинуть город

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой.
"Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.
"Коммунальщики подключили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян", - сообщил Кличко.
По его словам, комбинированная ночная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.
Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.
Ранее сообщалось, что две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике.
