https://crimea.ria.ru/20260109/klichko-prizval-zhiteley-kieva-pokinut-gorod-1152271683.html
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Кличко призвал жителей Киева покинуть город - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T14:06
2026-01-09T14:06
2026-01-09T14:06
удары по украине
киев
виталий кличко
энергосистема украины
новости сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145954348_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a031f942b101e773010606e6d10cb8d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. По его данным, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением. "Коммунальщики подключили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян", - сообщил Кличко.По его словам, комбинированная ночная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.Ранее сообщалось, что две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомЕще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейКоалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
https://crimea.ria.ru/20260108/kievlyan-prizvali-zapastis-edoy-i-vodoy-pered-vozmozhnym-blekautom-1152259158.html
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145954348_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f03cf77d5272b5e637e61b13a41f3f11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, киев, виталий кличко, энергосистема украины, новости сво, украина
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город из-за блэкаута
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой.
"Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.
"Коммунальщики подключили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян", - сообщил Кличко.
По его словам, комбинированная ночная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.
Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли
массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.
Ранее сообщалось, что две области на Украине обесточены
после массированной атаки по энергетике.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: