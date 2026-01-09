https://crimea.ria.ru/20260109/kakoy-segodnya-prazdnik-9-yanvarya-1133989984.html

Какой сегодня праздник: 9 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Сегодня боснийские сербы отмечают День Республики, в Панаме – День мучеников, а еще сегодня день игры в прятки с зимой. В этот день был выпущен первый в мире iPhone.Что празднуют в миреБоснийские сербы празднуют День Республики. 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины. Конституция определила территорией республики сербские автономные области, общины и другие этнические сербские земли в Боснии и Герцеговине.А в Панаме вспоминают студентов, погибших на митинге против присутствия американских войск в 1964 году. В память о событии в стране воздвигнут монумент Героям панамской нации и учрежден День мучеников.Пожалуй, самый веселый день месяца – День игры в прятки с зимой. По этому случаю вот вам исторический факт: однажды фаворитка короля Франции Людовика XIV летом захотела покататься на санях. Никаких проблем не возникло – вокруг Версаля моментально возвели снежную трассу из соли и сахара. Если вы не состоите в фаворитах кого-то из монарших особ, пользуйтесь случаем и играйте в зимние игры зимой.Еще сегодня можно отметить Международный день хореографа, День путешествия на воздушном шаре и День наведения порядка на рабочем столе. Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана, Федора.Знаменательные событияВ 1792 году был заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1791 годов: за Россией закреплялось все Северное Причерноморье, включая Крым.В 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики был обнаружен крупнейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки.В 1951 году в Нью-Йорке на Манхеттене состоялось официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.В 2007 году американская корпорация Apple выпустила первый в мире сенсорный смартфон iPhone или iPhone 2G.Кто родился9 января 1797 года родился российский полярный исследователь, адмирал Фердинанд Врангель. Он является одним из основателей Российского географического общества. Врангель исследовал природу и климат северо-восточных берегов Сибири, был главным правителем русских поселений в Америке и выступал против продажи Аляски США в 1867 году.В 1908 году на свет появилась французская писательница, известная феминистка Симона де Бовуар. В книге "Второй пол" (1949 год) де Бовуар впервые сформулировала идеи феминизма.В 1913 году родился Ричард Никсон – 37-й президент США, правивший в 1969-1974 годах. Никсон проявил себя умеренным консерватором, побывал во всех 50 штатах страны. При нем американские астронавты высадились на Луну. Также в правление Никсона началась политика разрядки в отношениях с СССР и КНР. А за сотрудничество с коммунистическими странами его прозвали "красным" президентом.Также 9 января родились бельгийская певица Лара Фабиан, американский музыкант, участник группы Backstreet Boys Александр Джеймс Маклин, принцесса Уэльская Кэтрин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

