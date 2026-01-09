https://crimea.ria.ru/20260109/kak-vyyti-iz-dolgikh-prazdnikov-bez-stressa-i-nachat-rabotat-1142766032.html

Как выйти из долгих праздников без стресса и начать работать

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Выйти из долгих праздников в будни без стресса поможет чередование развлечений и отдыха, хотя многие ошибочно считают, что это одно и тоже. Этими и другими советами, секретами и экспресс-мерами по восстановлению бодрости и активности после застолий и гуляний с РИА Новости Крым поделились психотерапевт и нейропсихолог, магистр психолого-педагогических наук Екатерина Климашевская, а также психолог, тренер, специалист по профессиональному управлению страхами и многим другим Надежда Резенова.Затяжные праздники – всегда испытание для мозга, перестимуляция которого неизбежна, ведь ему приходится обрабатывать много новой информации, отмечает Екатерина Климашевская.Это может быть связано с посещением разных мест, употреблением непривычной еды и сменой режима, изменением формата и круга общения, физической нагрузки и многим другим.Не попасть в праздничную ловушку и защититься от стресса, который рискует наведаться еще до встречи с буднями, вполне реально, считает эксперт, если заранее взять на вооружение несколько правил.Также она рекомендует соблюдать питьевой режим и следить, чтобы в рационе присутствовали преимущественно знакомые и понятные вам продукты.Если ближе к концу праздников вы все же почувствуете апатию, а с ней повышенную утомляемость, раздражительность, трудности при концентрации внимания и принятии решений, значит, некоторые ошибки в организации затяжных выходных все же были допущены. И самое время их поправить.По словам Климашевской, помогут в этом вечерние прогулки на свежем воздухе и отказ от гаджетов за 2-3 часа до сна. Также стоит исключить из рациона продукты, содержащие быстрые углеводы (мучное, картофель, сладости, газировка) и ввести ежедневную когнитивную нагрузку (шашки, шахматы, настольные игры, ребусы, шарады).Готовиться к выходу из праздников нужно как минимум за день, а еще лучше за 2-3 дня до их окончания, подчеркнула нейропсихолог.В таком случае адаптация пройдет комфортно и безболезненно, заверила специалист.Переход к будням станет тем более приятным, если придумать себе новое занятие, которым вы начнете с удовольствием заниматься еще на праздниках и продолжите, когда выйдете на работу, в школу или институт, добавила эксперт.В свою очередь Надежда Резенова дает один-единственный главный совет, который, по ее убеждению, сработает безотказно, если ему последовать.По ее мнению, в период длительных новогодних каникул многие слишком буйно позволяют себе расслабляться, потому что в обычной жизни, среди ее бесконечными "надо", у них нет времени добраться до желаемого, дать волю внутреннему ребенку.И это неправильно – нужна профилактика, и все поправится, уверяет психолог."Я бы предложила в обычной нашей, суетливой скоростной жизни, а не только в праздники, уделять время "надо" и "хочу". То есть и тому, что делать хочется и нравится. И планировать отдых заранее, тогда не так обидно будет опять выходить на работу", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

