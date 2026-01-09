https://crimea.ria.ru/20260109/gastronomicheskie-i-turisticheskie-pobedy-chem-krym-udivil-rossiyu-1151916558.html

Гастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко.По ее словам, ключевой задачей стало не просто участие в мероприятиях, а демонстрация уникальности региона."Маршрут года": гран-при и гастрономическое лидерствоОдним из первых крупных событий года стал всероссийский конкурс "Маршрут года". В финал вышли порядка 15 туристических маршрутов из Крыма. По итогам конкурса регион получил несколько гран-при и первых мест, в том числе стал лучшим всероссийским гастрономическим маршрутом.Особое внимание, по словам Юрченко, было уделено востоку республики и Старому Крыму – направлениям, которые ранее оставались менее известными для туристов. Также были представлены маршруты в сфере детского и профориентационного туризма, направленные на знакомство молодежи с возможностями родного региона.Туристический сувенир: Крым среди лидеров РоссииЯрко Крым был представлен и на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". Летом 2025 года в Евпатории прошел возрожденный региональный конкурс "Крымский сувенир", инициированный Госсоветом РК. Он стал отборочным этапом для участия во всероссийском финале в Санкт-Петербурге."Больше тысячи туристических сувениров из 76 субъектов России были представлены в финале этого конкурса. Была такая хорошая "бойня" туристическая. И вот наши сувениры просто разлетались на выставке", – поделилась Юрченко.Крым участвовал в девяти номинациях и получил несколько гран-при, в том числе за гастрономический сувенир и сувенир события."Туристический Оскар": Крым – единственный победитель сразу в нескольких номинацияхКлючевым событием года стал всероссийский конкурс "Регионы туризма России", который в профессиональной среде называют "туристическим Оскаром". Крым был представлен сразу в пяти серьезных номинациях, включая оздоровительных отдых, парки, маркетинговую политику, гастрономический и автомобильный туризм.По итогам конкурса регион получил гран-при и стал единственным субъектом России, который был представлен и победил в большинстве номинаций.Дни Крыма в регионах РоссииВ течение года Крым активно презентовался и на выездных мероприятиях. Прошли Дни Крыма в Нижнем Новгороде в рамках форума "Интермаркет", в Екатеринбурге на выставке "Отдых", а также в Новосибирске. Каждый раз регион представляли с новых сторон, подчеркивая его многообразие и туристический потенциал.Гастрономический код Крыма: от идеи к федеральному признаниюОтдельным направлением в 2025 году стало развитие гастрономического туризма. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России". В Крыму была создана межведомственная рабочая группа с участием органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества.За неполный год Крым был представлен как одна из ключевых гастрономических точек России.Впервые был разработан и презентован гастрономический код Крыма, основанный не на одной национальной кухне, а на крымских "самостях". В его основу легли три принципа: местное сырье, авторские технологии крымчан и историко-культурные традиции."В Крыму есть": меню, самости и уличная едаВ октябре в рамках форума "В Крыму есть" была представлена первая глава реестра "Крымских самостей", а также первое крымское меню, основанное на местных продуктах и технологиях. В работе над проектом активно участвовали студенты и учащиеся колледжей гостеприимства."Еще мы стартовали проект "Крымская уличная еда". Долой фастфуды, бургеры, гамбургеры. Пусть наша еде внешне чем-то и похожа, потому что многие все-таки любят такое, но были и пироги с рапанами, и лаваши с бастурмой", – рассказала собеседница.Она также рассказала о недавно запущенном фестивале в Симферопольском районе "Вкусно на районе", где были представлены исключительно крымские продукты, сувениры и блюда, включая крымский новогодний стол.Крымские продукты за пределами полуостроваПо словам Юрченко, сегодня за пределами Крыма хорошо известны такие продукты, как ялтинский лук, масла виноградной косточки, эфиромасличная продукция, морепродукты, улитки и крымские сыры. Она отметила, что крымские сыры уже сегодня можно рассматривать как один из ключевых гастрономических брендов региона.Планы на 2026 годГоворя о планах, Юрченко подчеркнула, что в 2026 году основной задачей станет вывод крымских продуктов и "Крымских самостей" на полки крупных торговых сетей, развитие сотрудничества между производителями и сферой общественного питания, а также расширение присутствия крымской продукции за пределами региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаПервые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов

