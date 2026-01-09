Рейтинг@Mail.ru
Гастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию
Гастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию
Гастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию
Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах
2026-01-09
2026-01-09T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко.По ее словам, ключевой задачей стало не просто участие в мероприятиях, а демонстрация уникальности региона."Маршрут года": гран-при и гастрономическое лидерствоОдним из первых крупных событий года стал всероссийский конкурс "Маршрут года". В финал вышли порядка 15 туристических маршрутов из Крыма. По итогам конкурса регион получил несколько гран-при и первых мест, в том числе стал лучшим всероссийским гастрономическим маршрутом.Особое внимание, по словам Юрченко, было уделено востоку республики и Старому Крыму – направлениям, которые ранее оставались менее известными для туристов. Также были представлены маршруты в сфере детского и профориентационного туризма, направленные на знакомство молодежи с возможностями родного региона.Туристический сувенир: Крым среди лидеров РоссииЯрко Крым был представлен и на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". Летом 2025 года в Евпатории прошел возрожденный региональный конкурс "Крымский сувенир", инициированный Госсоветом РК. Он стал отборочным этапом для участия во всероссийском финале в Санкт-Петербурге."Больше тысячи туристических сувениров из 76 субъектов России были представлены в финале этого конкурса. Была такая хорошая "бойня" туристическая. И вот наши сувениры просто разлетались на выставке", – поделилась Юрченко.Крым участвовал в девяти номинациях и получил несколько гран-при, в том числе за гастрономический сувенир и сувенир события."Туристический Оскар": Крым – единственный победитель сразу в нескольких номинацияхКлючевым событием года стал всероссийский конкурс "Регионы туризма России", который в профессиональной среде называют "туристическим Оскаром". Крым был представлен сразу в пяти серьезных номинациях, включая оздоровительных отдых, парки, маркетинговую политику, гастрономический и автомобильный туризм.По итогам конкурса регион получил гран-при и стал единственным субъектом России, который был представлен и победил в большинстве номинаций.Дни Крыма в регионах РоссииВ течение года Крым активно презентовался и на выездных мероприятиях. Прошли Дни Крыма в Нижнем Новгороде в рамках форума "Интермаркет", в Екатеринбурге на выставке "Отдых", а также в Новосибирске. Каждый раз регион представляли с новых сторон, подчеркивая его многообразие и туристический потенциал.Гастрономический код Крыма: от идеи к федеральному признаниюОтдельным направлением в 2025 году стало развитие гастрономического туризма. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России". В Крыму была создана межведомственная рабочая группа с участием органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества.За неполный год Крым был представлен как одна из ключевых гастрономических точек России.Впервые был разработан и презентован гастрономический код Крыма, основанный не на одной национальной кухне, а на крымских "самостях". В его основу легли три принципа: местное сырье, авторские технологии крымчан и историко-культурные традиции."В Крыму есть": меню, самости и уличная едаВ октябре в рамках форума "В Крыму есть" была представлена первая глава реестра "Крымских самостей", а также первое крымское меню, основанное на местных продуктах и технологиях. В работе над проектом активно участвовали студенты и учащиеся колледжей гостеприимства."Еще мы стартовали проект "Крымская уличная еда". Долой фастфуды, бургеры, гамбургеры. Пусть наша еде внешне чем-то и похожа, потому что многие все-таки любят такое, но были и пироги с рапанами, и лаваши с бастурмой", – рассказала собеседница.Она также рассказала о недавно запущенном фестивале в Симферопольском районе "Вкусно на районе", где были представлены исключительно крымские продукты, сувениры и блюда, включая крымский новогодний стол.Крымские продукты за пределами полуостроваПо словам Юрченко, сегодня за пределами Крыма хорошо известны такие продукты, как ялтинский лук, масла виноградной косточки, эфиромасличная продукция, морепродукты, улитки и крымские сыры. Она отметила, что крымские сыры уже сегодня можно рассматривать как один из ключевых гастрономических брендов региона.Планы на 2026 годГоворя о планах, Юрченко подчеркнула, что в 2026 году основной задачей станет вывод крымских продуктов и "Крымских самостей" на полки крупных торговых сетей, развитие сотрудничества между производителями и сферой общественного питания, а также расширение присутствия крымской продукции за пределами региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаПервые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
Гастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию

В 2025 году Крым стал одним из лидеров туристической повестки России

07:52 09.01.2026
 
Морепродукты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко.
По ее словам, ключевой задачей стало не просто участие в мероприятиях, а демонстрация уникальности региона.

"Мы пытались явить свою крымскую "самость", свою самобытность, уникальность, аутентичность – назовите это как угодно. Чтобы человек приехал, увидел, почувствовал и понял: я был в Крыму", – отметила спикер.

Ялта. Набережная
2 января, 08:03Радио "Спутник в Крыму"
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

"Маршрут года": гран-при и гастрономическое лидерство

Одним из первых крупных событий года стал всероссийский конкурс "Маршрут года". В финал вышли порядка 15 туристических маршрутов из Крыма. По итогам конкурса регион получил несколько гран-при и первых мест, в том числе стал лучшим всероссийским гастрономическим маршрутом.
Особое внимание, по словам Юрченко, было уделено востоку республики и Старому Крыму – направлениям, которые ранее оставались менее известными для туристов. Также были представлены маршруты в сфере детского и профориентационного туризма, направленные на знакомство молодежи с возможностями родного региона.
Екатерина Новожилова проводит экскурсию в Ливадийском дворце-музее
25 декабря 2025, 19:41
Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов

Туристический сувенир: Крым среди лидеров России

Ярко Крым был представлен и на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". Летом 2025 года в Евпатории прошел возрожденный региональный конкурс "Крымский сувенир", инициированный Госсоветом РК. Он стал отборочным этапом для участия во всероссийском финале в Санкт-Петербурге.
"Больше тысячи туристических сувениров из 76 субъектов России были представлены в финале этого конкурса. Была такая хорошая "бойня" туристическая. И вот наши сувениры просто разлетались на выставке", – поделилась Юрченко.
Крым участвовал в девяти номинациях и получил несколько гран-при, в том числе за гастрономический сувенир и сувенир события.
Вера Ершова - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
2 ноября 2025, 20:48Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой

"Туристический Оскар": Крым – единственный победитель сразу в нескольких номинациях

Ключевым событием года стал всероссийский конкурс "Регионы туризма России", который в профессиональной среде называют "туристическим Оскаром". Крым был представлен сразу в пяти серьезных номинациях, включая оздоровительных отдых, парки, маркетинговую политику, гастрономический и автомобильный туризм.
По итогам конкурса регион получил гран-при и стал единственным субъектом России, который был представлен и победил в большинстве номинаций.
Кофейные чашки
18 октября 2025, 18:45
Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма

Дни Крыма в регионах России

В течение года Крым активно презентовался и на выездных мероприятиях. Прошли Дни Крыма в Нижнем Новгороде в рамках форума "Интермаркет", в Екатеринбурге на выставке "Отдых", а также в Новосибирске. Каждый раз регион представляли с новых сторон, подчеркивая его многообразие и туристический потенциал.
Торговля сувенирами - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
13 мая 2025, 08:43
В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров

Гастрономический код Крыма: от идеи к федеральному признанию

Отдельным направлением в 2025 году стало развитие гастрономического туризма. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России". В Крыму была создана межведомственная рабочая группа с участием органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества.
За неполный год Крым был представлен как одна из ключевых гастрономических точек России.
Впервые был разработан и презентован гастрономический код Крыма, основанный не на одной национальной кухне, а на крымских "самостях". В его основу легли три принципа: местное сырье, авторские технологии крымчан и историко-культурные традиции.
Восточная кухня - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
20 июня 2025, 08:45
В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей

"В Крыму есть": меню, самости и уличная еда

В октябре в рамках форума "В Крыму есть" была представлена первая глава реестра "Крымских самостей", а также первое крымское меню, основанное на местных продуктах и технологиях. В работе над проектом активно участвовали студенты и учащиеся колледжей гостеприимства.
"Еще мы стартовали проект "Крымская уличная еда". Долой фастфуды, бургеры, гамбургеры. Пусть наша еде внешне чем-то и похожа, потому что многие все-таки любят такое, но были и пироги с рапанами, и лаваши с бастурмой", – рассказала собеседница.
Она также рассказала о недавно запущенном фестивале в Симферопольском районе "Вкусно на районе", где были представлены исключительно крымские продукты, сувениры и блюда, включая крымский новогодний стол.
Улиточная ферма - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября 2025, 06:53Радио "Спутник в Крыму"
Икра из улитки на каждом углу: зачем нужен проект "Крымская уличная еда"

Крымские продукты за пределами полуострова

По словам Юрченко, сегодня за пределами Крыма хорошо известны такие продукты, как ялтинский лук, масла виноградной косточки, эфиромасличная продукция, морепродукты, улитки и крымские сыры. Она отметила, что крымские сыры уже сегодня можно рассматривать как один из ключевых гастрономических брендов региона.
Частная сыроварня в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
17 сентября 2024, 20:48
Сыр с французской золой: в Крыму супруги создали "чудную" сыроварню

Планы на 2026 год

Говоря о планах, Юрченко подчеркнула, что в 2026 году основной задачей станет вывод крымских продуктов и "Крымских самостей" на полки крупных торговых сетей, развитие сотрудничества между производителями и сферой общественного питания, а также расширение присутствия крымской продукции за пределами региона.
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
27 октября 2025, 21:05Радио "Спутник в Крыму"
"Крымское меню": какие уникальные продукты Крыма будут во всех ресторанах
