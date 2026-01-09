Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева

https://crimea.ria.ru/20260109/chto-zhdet-pokhischennogo-maduro---prognoz-medvedeva-1152270361.html

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09T13:13

2026-01-09T13:13

2026-01-09T13:36

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128692190_0:100:2805:1678_1920x0_80_0_0_ac40e6914db02fc5405511d15bb8b743.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза предположил, что если американское правительство не отпустит Мадуро, то венесуэльский президент может стать новым "латиноамериканским Нельсоном Манделой".Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.Все о ситуации – по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

