Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
Медведев назвал два возможных сценария для президента Венесуэлы Мадуро
13:13 09.01.2026 (обновлено: 13:36 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Год начался бурно. Прежде всего его начало запомнится похищением Мадуро. Конечно, это хамство и мерзость, или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза предположил, что если американское правительство не отпустит Мадуро, то венесуэльский президент может стать новым "латиноамериканским Нельсоном Манделой".
"И сегодня есть лишь два сценария: либо США потихоньку отпустят похищенного венесуэльского президента под благовидным предлогом (вероятность его незначительна), либо он станет новым латиноамериканским Манделой (скорее всего). Тогда его имя внесут в скрижали южноамериканской истории наравне с Боливаром, Мирандой и Чавесом", - считает Медведев.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.
