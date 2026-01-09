Рейтинг@Mail.ru
Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области
Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.Авария произошла в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа.Пострадали девять человек, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет. Им оказывается медицинская помощь. Работа на месте происшествия продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Авария произошла в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа.
"По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Changan, уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Haval", - рассказали в полиции.
Пострадали девять человек, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет. Им оказывается медицинская помощь. Работа на месте происшествия продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
