Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области
2026-01-09T20:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.Авария произошла в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа.Пострадали девять человек, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет. Им оказывается медицинская помощь. Работа на месте происшествия продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дтп, происшествия, архангельская область, дети, новости
