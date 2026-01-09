https://crimea.ria.ru/20260109/chetvero-vzroslykh-i-pyatero-detey-postradali-v-dtp-v-arkhangelskoy-oblasti-1152277081.html

Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области

Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.Авария произошла в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа.Пострадали девять человек, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет. Им оказывается медицинская помощь. Работа на месте происшествия продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

