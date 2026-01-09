https://crimea.ria.ru/20260109/bolee-500-tys-chelovek-bez-sveta-posle-ataki-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1152265002.html
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T07:28
2026-01-09T07:28
2026-01-09T07:34
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
атаки всу
новости сво
электроэнергия
отключение электроэнергии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d69ce3b5e16a4b96b3d4048f09694a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как отметил губернатор, все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела. В ближайшее время будут оценены сроки восстановления.6 января боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области, загорелись несколько резервуаров. Пожар потушили только спустя сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с КрымомВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7675dc2fe742752791d5b1e516ee11e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, новости сво, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области после обстрелов ВСУ без света и тепла остались 556 тысяч человек
07:28 09.01.2026 (обновлено: 07:34 09.01.2026)