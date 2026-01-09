Рейтинг@Mail.ru
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как отметил губернатор, все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела. В ближайшее время будут оценены сроки восстановления.6 января боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области, загорелись несколько резервуаров. Пожар потушили только спустя сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с КрымомВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, новости сво, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости
Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области после обстрелов ВСУ без света и тепла остались 556 тысяч человек

07:28 09.01.2026 (обновлено: 07:34 09.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате ночного обстрела противника Белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня на шесть часов утра у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла - почти такое же количество. Почти 200 тысяч человек - без воды и водоотведения", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела. В ближайшее время будут оценены сроки восстановления.
6 января боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области, загорелись несколько резервуаров. Пожар потушили только спустя сутки.
Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковАтаки ВСУНовости СВОЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовости
 
