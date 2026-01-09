https://crimea.ria.ru/20260109/bolee-500-tys-chelovek-bez-sveta-posle-ataki-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1152265002.html

Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области

09.01.2026

Более 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепа, сообщил губернатор региона...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области без электричества в после обстрела ВСУ остаются более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как отметил губернатор, все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела. В ближайшее время будут оценены сроки восстановления.6 января боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области, загорелись несколько резервуаров. Пожар потушили только спустя сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с КрымомВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке

