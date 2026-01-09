https://crimea.ria.ru/20260109/baza-dlya-praktik-i-otdykh-dlya-dushi-v-universitete-kryma-razvodyat-loshadey--1151921667.html
База для практик и отдых для души: в университете Крыма разводят лошадей
База для практик и отдых для души: в университете Крыма разводят лошадей - РИА Новости Крым, 09.01.2026
База для практик и отдых для души: в университете Крыма разводят лошадей
Еще в начале ХХ века в Крыму с размахом проходили конные соревнования. Губерния славилась своими коннозаводчиками. Своя конюшня в Симферополе была даже у сына... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T17:46
2026-01-09T17:46
2026-01-09T17:51
кфу (крымский федеральный университет)
лошади
спорт
крым
эксклюзивы риа новости крым
образование в крыму и севастополе
высшее образование
сельское хозяйство
животноводство
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151984285_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26ab2b13b9dcc43ee518efa0d0fa19cc.jpg
Еще в начале ХХ века в Крыму с размахом проходили конные соревнования. Губерния славилась своими коннозаводчиками. Своя конюшня в Симферополе была даже у сына знаменитого писателя Федора Достоевского. Федор Федорович не только увлекался скачками, был казначеем Императорского Московского скакового общества, но и считался крупнейшим в стране специалистом по коневодству. Именно в Крыму он воплотил в жизнь свою давнюю мечту – заниматься лошадьми.Сегодня конюшня КФУ им. В.И. Вернадского – единственная государственная на полуострове. В 1989 году ее построили при Симферопольском сельскохозяйственном институте. В лаборатории коневодства содержится поголовье спортивных лошадей верховой породы. За каждым сотрудником закреплены по две-три лошади.База практик для будущих ветеринаров"У нас в конюшне 14 своих лошадей. Разные породы, но в основном английская чистокровная, но и есть и полукровные", – рассказывает Старостина, встречая гостей.В составе Учебного научно-технологического комплекса (УНТК) конюшня всего несколько лет. Прежде она относилась к кафедре терапии и паразитологии ветеринарного факультета Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского. И была создана как база практик для ветеринарного факультета, для студентов, изучающих такие дисциплины как "терапия", "хирургия", "акушерство", "зоогигиена". Здесь студенты учатся брать у лошади кровь, ставить прививки, учатся ухаживать за животными, а также готовят научные исследования. Относительно недавно на конюшне появились две дополнительные платные услуги: временное содержание лошадей (постой) и занятия по верховой езде.На конюшне есть штатные ветеринарные врачи. Помогают ухаживать за животными и волонтеры. Если надо – всему обучат. Такой труд считается прекрасной психологической разгрузкой."На зиму запасы корма уже заготовлены. Всего в достатке. У нас три с лишним тысячи гектаров пахотной земли. Мы заготавливаем сено, солому, выращиваем овес. Кормовая база полностью своя. Свежие яблоки, морковка, которые выращивают на учебных полигонах Агротехнологической академии. Также нам помогают спонсоры", – признается Юлия Анатольевна.– Как вы оцениваете уровень развития коневодства в Крыму?– Не могу сказать, что в Крыму оно не развито. У нас много достойных спортсменов и лошадей, которые выезжают на материк и показывают на соревнованиях хорошие результаты. Но частникам проще. Ведь это нередко бизнесмены, для которых конюшня – хобби. И у них есть средства, чтобы купить коневоз и обеспечить спортсмена, чтобы поехать на соревнования. А это большие деньги.С лошадьми Старостина работает больше четверти века. Когда ей было 11 лет, она пришла на конюшню вместе с подружкой, "просто посмотреть", но им разрешили прокатиться."И понеслось. Не смогла остановиться. Даже болеть перестала, хотя в детстве была очень болезненной, но, когда с лошадьми познакомилась, все болезни ушли", – говорит она. Помолчав, добавляет с улыбкой: "От мамы скрывала, если себя неважно чувствовала, боялась, что не отпустит на конюшню. А мне туда очень хотелось".Позже Юлия начала профессионально занималась конкуром и выступала от этой же конюшни. Отучившись, какое-то время работала по специальности плодоовощевод, но затем полностью посвятила себя лошадям.Тонконогие прекрасные холерики"Вообще-то, сзади лошади стоять нельзя. Но мы своим доверяем, – признается ветврач Ленара Абибуллаева, она старательно вычесывает хвост своему подопечному Благовесту. – Мы их еще совсем малышами приучаем к недоуздку, к натяжению. Обозначаем границы. Стараемся, чтобы они приучались давать ножки, чиститься, чтобы видели человека и не боялись его, не боялись резких движений, чтобы были ориентированы на человека".В лаборатории коневодства Ленара Марленовна работает около девяти лет. Но с лошадьми с детства.Ветврач, не отрываясь от работы, энергично охаживая жеребца – бока чистит щеткой пожестче, а мордочку протирает мягкой тряпочкой."Обязательно перед выездкой нужно почистить лошадь. Им это очень нравится. Они ведь любят поваляться, а потом налипшая грязь присыхает, неудобно, чешется. А купаться в такое время нельзя. Холодно. А на грязную лошадь нельзя класть ни вальтрап, ни седло. Это может натереть спину. Если лошадка потная, то любая пылинка может стать причиной травмы. У чистокровок вообще очень тонкая кожа", – объясняет ветврач.– А какой характер у Благовеста?– Мама у него английская чистокровная, папа – украинская верховая. Он молодой конь. Ему семь лет. Это наш жеребец-производитель. Он очень сообразительный и податливый, с ним приятно работать. Он очень энергичный, очень активный, выносливый. И с ним не страшно. Даже если кобылы вокруг, он все равно видит и слышит человека и не пойдет против него.– Почему он вас за рукав куртки хватает? Тычется мордой?– Это он "обнимашек" просит, камеры стесняется.После работы – тоже обязательная чистка. Лошадку протирают от пота, обязательно охлаждают ноги и кормят чем-нибудь вкусненьким: яблоком, морковкой. "Лошадь должна знать, что она молодец, что она все сделала правильно", – замечает ветврач. А когда жеребец начинает нетерпеливо постукивать копытом, объясняет, что это он так выпрашивает вкусняшку.Вздыхаю: "Он у вас очень красивый! Сразу видно, что жеребец-производитель". А Ленара Марленовна с улыбкой говорит: "А вы Серого видели? Тоже красавчик! Это братик Благовеста по маме. Он еще маленький. Ему три года. Но он тоже будет производителем. У Серого отец – жеребец тракененской породы".О своих подопечных она рассказывает с особой нежностью. Если потомство приносит ее кобыла, она говорит: "Я бабка, это мои дети", и очень рьяно и ревностно занимается их воспитанием.На конюшне все по расписанию: в шесть утра – кормежка, затем – прогулка. Огромная территория в 20 гектаров позволяет порезвиться. Кобылы, мерины и жеребята гуляют своей компанией до полудня, пока в денниках идет уборка. В полдень все расходятся по с своим "квартирам". После обеда по одному гуляют жеребцы. Потому что они дерутся между собой, выясняют, кто сильнее. Также во второй половине дня лошадей "работают".В ответ признаюсь, что боюсь лошадей. И она со словами "надо бороться со своими страхами", подводит меня к одному из денников."Это Дивная, мы ее нежно зовем Диваном, потому что она очень уютная. Это сестричка Серого. У них папа - тракен. Не бойтесь. Мы за нее отвечаем. Она очень спокойная и ласковая. Она очень любит обнимашки. И на ощупь она очень мягонькая, вот потрогайте", – говорит ветврач.Делаю, что говорят. И сердце наполняется теплом и радостью, а душа – восторгом.Студентка Анастасия Кучерявая, которая приходит на занятия по верховой езде, делится, что у нее точно такие же чувства от общения с лошадьми.– А что самое сложное в работе с лошадью?– Очень тяжело садиться после падения, это правда. Но это все равно прекрасные создания, они заставляют возвращаться на конюшню снова и снова. Рядом с этими животными чувствую просто невероятное счастье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250923/oslovospitateli-fermery-v-krymu-bolee-20-let-osvaivayut-redkuyu-professiyu-1149203550.html
https://crimea.ria.ru/20240514/sezon-lecheniya-kumysom-kak-v-krymu-doyat-kobyl-i-delayut-tselebnyy-napitok-1137275758.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151984285_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b766e43c821ef1481e8739e3d52cf69c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
кфу (крымский федеральный университет), лошади, спорт, крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, сельское хозяйство, животноводство, животные, видео
Еще в начале ХХ века в Крыму с размахом проходили конные соревнования. Губерния славилась своими коннозаводчиками. Своя конюшня в Симферополе была даже у сына знаменитого писателя Федора Достоевского. Федор Федорович не только увлекался скачками, был казначеем Императорского Московского скакового общества, но и считался крупнейшим в стране специалистом по коневодству. Именно в Крыму он воплотил в жизнь свою давнюю мечту – заниматься лошадьми.
"Когда-то в Симферополе была великолепная конюшня Государственного конного завода, она находилась в районе нынешней улицы Севастопольской. Коневодство и конный спорт развиваются в Крыму и сейчас, но это только частные варианты. Хорошие конюшни в Мазанке (Симферопольский район – ред.), там даже есть крытый манеж. И в Бахчисарае есть несколько хороших конюшен. Там и с детьми занимаются", – рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым заведующая лабораторией коневодства Агротехнологической академии КФУ имени В.И. Вернадского, кандидат в мастера по конному спорту Юлия Старостина.
Сегодня конюшня КФУ им. В.И. Вернадского – единственная государственная на полуострове. В 1989 году ее построили при Симферопольском сельскохозяйственном институте. В лаборатории коневодства содержится поголовье спортивных лошадей верховой породы. За каждым сотрудником закреплены по две-три лошади.
База практик для будущих ветеринаров
"У нас в конюшне 14 своих лошадей. Разные породы, но в основном английская чистокровная, но и есть и полукровные", – рассказывает Старостина, встречая гостей.
В составе Учебного научно-технологического комплекса (УНТК) конюшня всего несколько лет. Прежде она относилась к кафедре терапии и паразитологии ветеринарного факультета Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского. И была создана как база практик для ветеринарного факультета, для студентов, изучающих такие дисциплины как "терапия", "хирургия", "акушерство", "зоогигиена". Здесь студенты учатся брать у лошади кровь, ставить прививки, учатся ухаживать за животными, а также готовят научные исследования. Относительно недавно на конюшне появились две дополнительные платные услуги: временное содержание лошадей (постой) и занятия по верховой езде.
"Сейчас у нас на постое пять лошадей. В основном местные. Но есть и из Ханты-Мансийска. Девушка поступила в КФУ на юрфак и привезла с собой своих лошадок: возрастного, почти слепого коня, которого очень жалеет, и кобылу. Еще в этом году она у нас купила семимесячного жеребчика. На конюшню она приходит ежедневно. В Ханты-Мансийске большой конный клуб, она занималась выездкой профессионально. И захотела продолжить этот дело тут", – рассказывает собеседница.
На конюшне есть штатные ветеринарные врачи. Помогают ухаживать за животными и волонтеры. Если надо – всему обучат. Такой труд считается прекрасной психологической разгрузкой.
"На зиму запасы корма уже заготовлены. Всего в достатке. У нас три с лишним тысячи гектаров пахотной земли. Мы заготавливаем сено, солому, выращиваем овес. Кормовая база полностью своя. Свежие яблоки, морковка, которые выращивают на учебных полигонах Агротехнологической академии. Также нам помогают спонсоры", – признается Юлия Анатольевна.
– Как вы оцениваете уровень развития коневодства в Крыму?
– Не могу сказать, что в Крыму оно не развито. У нас много достойных спортсменов и лошадей, которые выезжают на материк и показывают на соревнованиях хорошие результаты. Но частникам проще. Ведь это нередко бизнесмены, для которых конюшня – хобби. И у них есть средства, чтобы купить коневоз и обеспечить спортсмена, чтобы поехать на соревнования. А это большие деньги.
С лошадьми Старостина работает больше четверти века. Когда ей было 11 лет, она пришла на конюшню вместе с подружкой, "просто посмотреть", но им разрешили прокатиться.
"И понеслось. Не смогла остановиться. Даже болеть перестала, хотя в детстве была очень болезненной, но, когда с лошадьми познакомилась, все болезни ушли", – говорит она. Помолчав, добавляет с улыбкой: "От мамы скрывала, если себя неважно чувствовала, боялась, что не отпустит на конюшню. А мне туда очень хотелось".
Позже Юлия начала профессионально занималась конкуром и выступала от этой же конюшни. Отучившись, какое-то время работала по специальности плодоовощевод, но затем полностью посвятила себя лошадям.
"Почти каждый день прихожу на конюшню. Эти животные тонко чувствуют настроение. Они забирают все заботы и печали. Лошади очень жизнерадостные, они заряжают положительной энергетикой. Так что очень надеюсь, что Год лошади будет хорошим", – надеется собеседница.
Тонконогие прекрасные холерики
"Вообще-то, сзади лошади стоять нельзя. Но мы своим доверяем, – признается ветврач Ленара Абибуллаева, она старательно вычесывает хвост своему подопечному Благовесту. – Мы их еще совсем малышами приучаем к недоуздку, к натяжению. Обозначаем границы. Стараемся, чтобы они приучались давать ножки, чиститься, чтобы видели человека и не боялись его, не боялись резких движений, чтобы были ориентированы на человека".
В лаборатории коневодства Ленара Марленовна работает около девяти лет. Но с лошадьми с детства.
"Еще ребенком мечтала о своей лошадке. Но родители не разрешали. Однажды, когда подросла, отец повел на конюшню. Говорит, там лошадки, пойдем, хоть посмотришь, покатаешься. И пошло-поехало. Еще школьницей была", – делится она. И добавляет: "Чтобы быть конником, надо любить лошадей, болеть этим делом. Важно понимать психику коней, чувствовать все, что чувствуют они. Важно уметь предсказать поведение животного. Ведь лошадь может испугаться даже резко вспорхнувшей птички в поле".
Ветврач, не отрываясь от работы, энергично охаживая жеребца – бока чистит щеткой пожестче, а мордочку протирает мягкой тряпочкой.
"Обязательно перед выездкой нужно почистить лошадь. Им это очень нравится. Они ведь любят поваляться, а потом налипшая грязь присыхает, неудобно, чешется. А купаться в такое время нельзя. Холодно. А на грязную лошадь нельзя класть ни вальтрап, ни седло. Это может натереть спину. Если лошадка потная, то любая пылинка может стать причиной травмы. У чистокровок вообще очень тонкая кожа", – объясняет ветврач.
– А какой характер у Благовеста?
– Мама у него английская чистокровная, папа – украинская верховая. Он молодой конь. Ему семь лет. Это наш жеребец-производитель. Он очень сообразительный и податливый, с ним приятно работать. Он очень энергичный, очень активный, выносливый. И с ним не страшно. Даже если кобылы вокруг, он все равно видит и слышит человека и не пойдет против него.
– Почему он вас за рукав куртки хватает? Тычется мордой?
– Это он "обнимашек" просит, камеры стесняется.
После работы – тоже обязательная чистка. Лошадку протирают от пота, обязательно охлаждают ноги и кормят чем-нибудь вкусненьким: яблоком, морковкой. "Лошадь должна знать, что она молодец, что она все сделала правильно", – замечает ветврач.
А когда жеребец начинает нетерпеливо постукивать копытом, объясняет, что это он так выпрашивает вкусняшку.
Вздыхаю: "Он у вас очень красивый! Сразу видно, что жеребец-производитель". А Ленара Марленовна с улыбкой говорит: "А вы Серого видели? Тоже красавчик! Это братик Благовеста по маме. Он еще маленький. Ему три года. Но он тоже будет производителем. У Серого отец – жеребец тракененской породы".
О своих подопечных она рассказывает с особой нежностью. Если потомство приносит ее кобыла, она говорит: "Я бабка, это мои дети", и очень рьяно и ревностно занимается их воспитанием.
На конюшне все по расписанию: в шесть утра – кормежка, затем – прогулка. Огромная территория в 20 гектаров позволяет порезвиться. Кобылы, мерины и жеребята гуляют своей компанией до полудня, пока в денниках идет уборка. В полдень все расходятся по с своим "квартирам". После обеда по одному гуляют жеребцы. Потому что они дерутся между собой, выясняют, кто сильнее. Также во второй половине дня лошадей "работают".
"Бывает, что устаешь. Или настроение плохое. Но зашел в денник, лошадка к тебе подошла, может даже лизнула, просто понюхала. Уже легче. Они очень понимают. И как-то успокаиваешься, выдыхаешь и идешь дальше работать", – признается Ленара.
В ответ признаюсь, что боюсь лошадей. И она со словами "надо бороться со своими страхами", подводит меня к одному из денников.
"Это Дивная, мы ее нежно зовем Диваном, потому что она очень уютная. Это сестричка Серого. У них папа - тракен. Не бойтесь. Мы за нее отвечаем. Она очень спокойная и ласковая. Она очень любит обнимашки. И на ощупь она очень мягонькая, вот потрогайте", – говорит ветврач.
Делаю, что говорят. И сердце наполняется теплом и радостью, а душа – восторгом.
Студентка Анастасия Кучерявая, которая приходит на занятия по верховой езде, делится, что у нее точно такие же чувства от общения с лошадьми.
"Один раз попробовала и поняла, что больше не могу без этого жить. Конкретно на этой конюшне занимаюсь с августа. Лошади очень сильные эмпаты. Когда ты теряешь контроль, лошадь, соответственно тоже", – говорит Анастасия. И уточняет: "Мою учебную лошадку зовут Волга, ласково – Волжик. Папа у нее "англичанин", а мама – русский тяжеловоз. Волге 16 лет. И она мой первый учитель. Я невероятно благодарна этой лошади за то, что она меня уже многому научила".
– А что самое сложное в работе с лошадью?
– Очень тяжело садиться после падения, это правда. Но это все равно прекрасные создания, они заставляют возвращаться на конюшню снова и снова. Рядом с этими животными чувствую просто невероятное счастье.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.