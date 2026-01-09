База для практик и отдых для души: в университете Крыма разводят лошадей

https://crimea.ria.ru/20260109/baza-dlya-praktik-i-otdykh-dlya-dushi-v-universitete-kryma-razvodyat-loshadey--1151921667.html

Еще в начале ХХ века в Крыму с размахом проходили конные соревнования. Губерния славилась своими коннозаводчиками. Своя конюшня в Симферополе была даже у сына знаменитого писателя Федора Достоевского. Федор Федорович не только увлекался скачками, был казначеем Императорского Московского скакового общества, но и считался крупнейшим в стране специалистом по коневодству. Именно в Крыму он воплотил в жизнь свою давнюю мечту – заниматься лошадьми.Сегодня конюшня КФУ им. В.И. Вернадского – единственная государственная на полуострове. В 1989 году ее построили при Симферопольском сельскохозяйственном институте. В лаборатории коневодства содержится поголовье спортивных лошадей верховой породы. За каждым сотрудником закреплены по две-три лошади.База практик для будущих ветеринаров"У нас в конюшне 14 своих лошадей. Разные породы, но в основном английская чистокровная, но и есть и полукровные", – рассказывает Старостина, встречая гостей.В составе Учебного научно-технологического комплекса (УНТК) конюшня всего несколько лет. Прежде она относилась к кафедре терапии и паразитологии ветеринарного факультета Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского. И была создана как база практик для ветеринарного факультета, для студентов, изучающих такие дисциплины как "терапия", "хирургия", "акушерство", "зоогигиена". Здесь студенты учатся брать у лошади кровь, ставить прививки, учатся ухаживать за животными, а также готовят научные исследования. Относительно недавно на конюшне появились две дополнительные платные услуги: временное содержание лошадей (постой) и занятия по верховой езде.На конюшне есть штатные ветеринарные врачи. Помогают ухаживать за животными и волонтеры. Если надо – всему обучат. Такой труд считается прекрасной психологической разгрузкой."На зиму запасы корма уже заготовлены. Всего в достатке. У нас три с лишним тысячи гектаров пахотной земли. Мы заготавливаем сено, солому, выращиваем овес. Кормовая база полностью своя. Свежие яблоки, морковка, которые выращивают на учебных полигонах Агротехнологической академии. Также нам помогают спонсоры", – признается Юлия Анатольевна.– Как вы оцениваете уровень развития коневодства в Крыму?– Не могу сказать, что в Крыму оно не развито. У нас много достойных спортсменов и лошадей, которые выезжают на материк и показывают на соревнованиях хорошие результаты. Но частникам проще. Ведь это нередко бизнесмены, для которых конюшня – хобби. И у них есть средства, чтобы купить коневоз и обеспечить спортсмена, чтобы поехать на соревнования. А это большие деньги.С лошадьми Старостина работает больше четверти века. Когда ей было 11 лет, она пришла на конюшню вместе с подружкой, "просто посмотреть", но им разрешили прокатиться."И понеслось. Не смогла остановиться. Даже болеть перестала, хотя в детстве была очень болезненной, но, когда с лошадьми познакомилась, все болезни ушли", – говорит она. Помолчав, добавляет с улыбкой: "От мамы скрывала, если себя неважно чувствовала, боялась, что не отпустит на конюшню. А мне туда очень хотелось".Позже Юлия начала профессионально занималась конкуром и выступала от этой же конюшни. Отучившись, какое-то время работала по специальности плодоовощевод, но затем полностью посвятила себя лошадям.Тонконогие прекрасные холерики"Вообще-то, сзади лошади стоять нельзя. Но мы своим доверяем, – признается ветврач Ленара Абибуллаева, она старательно вычесывает хвост своему подопечному Благовесту. – Мы их еще совсем малышами приучаем к недоуздку, к натяжению. Обозначаем границы. Стараемся, чтобы они приучались давать ножки, чиститься, чтобы видели человека и не боялись его, не боялись резких движений, чтобы были ориентированы на человека".В лаборатории коневодства Ленара Марленовна работает около девяти лет. Но с лошадьми с детства.Ветврач, не отрываясь от работы, энергично охаживая жеребца – бока чистит щеткой пожестче, а мордочку протирает мягкой тряпочкой."Обязательно перед выездкой нужно почистить лошадь. Им это очень нравится. Они ведь любят поваляться, а потом налипшая грязь присыхает, неудобно, чешется. А купаться в такое время нельзя. Холодно. А на грязную лошадь нельзя класть ни вальтрап, ни седло. Это может натереть спину. Если лошадка потная, то любая пылинка может стать причиной травмы. У чистокровок вообще очень тонкая кожа", – объясняет ветврач.– А какой характер у Благовеста?– Мама у него английская чистокровная, папа – украинская верховая. Он молодой конь. Ему семь лет. Это наш жеребец-производитель. Он очень сообразительный и податливый, с ним приятно работать. Он очень энергичный, очень активный, выносливый. И с ним не страшно. Даже если кобылы вокруг, он все равно видит и слышит человека и не пойдет против него.– Почему он вас за рукав куртки хватает? Тычется мордой?– Это он "обнимашек" просит, камеры стесняется.После работы – тоже обязательная чистка. Лошадку протирают от пота, обязательно охлаждают ноги и кормят чем-нибудь вкусненьким: яблоком, морковкой. "Лошадь должна знать, что она молодец, что она все сделала правильно", – замечает ветврач. А когда жеребец начинает нетерпеливо постукивать копытом, объясняет, что это он так выпрашивает вкусняшку.Вздыхаю: "Он у вас очень красивый! Сразу видно, что жеребец-производитель". А Ленара Марленовна с улыбкой говорит: "А вы Серого видели? Тоже красавчик! Это братик Благовеста по маме. Он еще маленький. Ему три года. Но он тоже будет производителем. У Серого отец – жеребец тракененской породы".О своих подопечных она рассказывает с особой нежностью. Если потомство приносит ее кобыла, она говорит: "Я бабка, это мои дети", и очень рьяно и ревностно занимается их воспитанием.На конюшне все по расписанию: в шесть утра – кормежка, затем – прогулка. Огромная территория в 20 гектаров позволяет порезвиться. Кобылы, мерины и жеребята гуляют своей компанией до полудня, пока в денниках идет уборка. В полдень все расходятся по с своим "квартирам". После обеда по одному гуляют жеребцы. Потому что они дерутся между собой, выясняют, кто сильнее. Также во второй половине дня лошадей "работают".В ответ признаюсь, что боюсь лошадей. И она со словами "надо бороться со своими страхами", подводит меня к одному из денников."Это Дивная, мы ее нежно зовем Диваном, потому что она очень уютная. Это сестричка Серого. У них папа - тракен. Не бойтесь. Мы за нее отвечаем. Она очень спокойная и ласковая. Она очень любит обнимашки. И на ощупь она очень мягонькая, вот потрогайте", – говорит ветврач.Делаю, что говорят. И сердце наполняется теплом и радостью, а душа – восторгом.Студентка Анастасия Кучерявая, которая приходит на занятия по верховой езде, делится, что у нее точно такие же чувства от общения с лошадьми.– А что самое сложное в работе с лошадью?– Очень тяжело садиться после падения, это правда. Но это все равно прекрасные создания, они заставляют возвращаться на конюшню снова и снова. Рядом с этими животными чувствую просто невероятное счастье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

