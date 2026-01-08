https://crimea.ria.ru/20260108/zayavlenie-mid-rf-v-svyazi-s-silovym-zakhvatom-neftyanogo-tankera-marinera-1152255019.html

Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"

Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"

МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T14:27

2026-01-08T14:27

2026-01-08T14:38

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

танкер "маринера"

политика

судоходство

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/95/1117839565_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_61bd5bb94e6ad4f9831c8317be29b05a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера" – заявление внешнеполитического ведомства РФ.Судно "Маринера", получившее 24 декабря в соответствии с нормами международного права и российского законодательства временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов, рассказали в МИД РФ.Американские власти неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера "без флага" или "под ложным флагом", отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Международное морское право однозначно предусматривает действие в отношении плавсредств в открытом море исключительной юрисдикции государства флага. Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к "Маринере". Во всех остальных случаях подобные действия разрешены исключительно по согласованию с государством флага – в данном случае с Россией, подчеркнули в МИД РФ.И отметили, что Россия не только не давала такого согласия, но и, напротив, выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна "Маринера" кораблем Береговой охраны США, настаивая на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований.Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа "Маринеры", в составе которого граждане нескольких стран, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера">> Также МИД России считают несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному "санкционному законодательству". Односторонние ограничительные меры США, равно как и других западных стран, носят нелегитимный характер и не могут послужить оправданием для попыток установления юрисдикции и, тем более, захвата судов в открытом море, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым "правилам игры" в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.И подчеркнули, что результатом инцидента с "Маринерой" может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства.И призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также российское внешнеполитическое ведомство напомнило требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.Накануне агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, танкер "маринера", политика, судоходство, сша