Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:27 08.01.2026 (обновлено: 14:38 08.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера" – заявление внешнеполитического ведомства РФ.
Судно "Маринера", получившее 24 декабря в соответствии с нормами международного права и российского законодательства временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов, рассказали в МИД РФ.
Американские власти неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера "без флага" или "под ложным флагом", отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Международное морское право однозначно предусматривает действие в отношении плавсредств в открытом море исключительной юрисдикции государства флага. Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к "Маринере". Во всех остальных случаях подобные действия разрешены исключительно по согласованию с государством флага – в данном случае с Россией, подчеркнули в МИД РФ.
И отметили, что Россия не только не давала такого согласия, но и, напротив, выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна "Маринера" кораблем Береговой охраны США, настаивая на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований.
"В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства", – сказано в сообщении МИД РФ.
Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа "Маринеры", в составе которого граждане нескольких стран, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами. Осуществив небезопасное преследование, а затем и вооруженный захват нефтяного танкера в сложных погодных условиях, американские военные, очевидно, не посчитались и с риском нанесения значительного ущерба экологической безопасности Северной Атлантики", – заявили в МИД РФ.
Также МИД России считают несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному "санкционному законодательству". Односторонние ограничительные меры США, равно как и других западных стран, носят нелегитимный характер и не могут послужить оправданием для попыток установления юрисдикции и, тем более, захвата судов в открытом море, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение "Маринеры" будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки", – сказано в заявлении МИД России.
Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым "правилам игры" в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
И подчеркнули, что результатом инцидента с "Маринерой" может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства.
"Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики", – заявили в МИД РФ.
И призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также российское внешнеполитическое ведомство напомнило требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
Накануне агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату
следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры"
якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал
задержание министр обороны США Пит Хегсет.
Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia",
которое захвачено Штатами в Карибском море.
