Задержка поездов "Таврия" и температурный рекорд в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Задержка поездов "Таврия" и температурный рекорд в Крыму: главное за день
Задержка поездов "Таврия" и температурный рекорд в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Задержка поездов "Таврия" и температурный рекорд в Крыму: главное за день
В связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Западные войска на Украине будут законными боевыми целями российской... РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T22:12
2026-01-08T22:12
главное за день
новости крыма
крым
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Западные войска на Украине будут законными боевыми целями российской армии – в МИД РФ ответили на заявления "коалиции желающих", а также сделали заявление в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера". Абсолютный максимум температуры в новогодние праздники зафиксировали в крымской столице. На Украине обесточены несколько областей, а киевлян призывают запастись водой и продуктами перед возможным блэкаутом.О главных событиях 8 января – в подборке РИА Новости Крым.Задержка поездов и электричек в КрымуПосле происшествия на Крымской железной дороге пригородные поезда задерживались на участке от Симферополя до Соленого озера, также несколько пассажирских поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути.По состоянию на 20 часов четыре поезда "Таврия" отстают от графика на время до четырех часов.В Крыму побит температурный рекордВ новогодние праздники в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум тепла на 0,2 градуса. Последний такой рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре."Днем 6 и 7 января в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум. Температура воздуха составила 15,9 градусов. Это на 0,2 градуса выше, чем в 1931 году", – сказано в сообщении.Кроме того, синоптики добавили, что температурный максимум был также перекрыт и на Рождество. Воздух в столице Крыма прогрелся до +17,8, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году.В МИД России ответили "коалиции желающих"Подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей российской армии, так как их размещение на украинской территории являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы", – сказано в комментарии дипломата, по поводу намерения так называемой "коалиции желающих" разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил России, подчеркнули в МИД.На Украине обесточены несколько областейВ результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.МИД России сделал заявление после захвата танкера "Маринера"Серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера" выражает МИД России."Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства", – сказано в сообщении МИД РФ.Также в МИД отметили, что Россия выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна "Маринера" кораблем Береговой охраны США, настаивая на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований.
крым
россия
главное за день, новости крыма, крым, новости, россия
Задержка поездов "Таврия" и температурный рекорд в Крыму: главное за день

Задержка поездов крымского направления и температурный рекорд в Симферополе – главное

22:12 08.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Западные войска на Украине будут законными боевыми целями российской армии – в МИД РФ ответили на заявления "коалиции желающих", а также сделали заявление в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера". Абсолютный максимум температуры в новогодние праздники зафиксировали в крымской столице. На Украине обесточены несколько областей, а киевлян призывают запастись водой и продуктами перед возможным блэкаутом.
О главных событиях 8 января – в подборке РИА Новости Крым.

Задержка поездов и электричек в Крыму

После происшествия на Крымской железной дороге пригородные поезда задерживались на участке от Симферополя до Соленого озера, также несколько пассажирских поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути.
По состоянию на 20 часов четыре поезда "Таврия" отстают от графика на время до четырех часов.
В Крыму побит температурный рекорд

В новогодние праздники в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум тепла на 0,2 градуса. Последний такой рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем 6 и 7 января в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум. Температура воздуха составила 15,9 градусов. Это на 0,2 градуса выше, чем в 1931 году", – сказано в сообщении.
Кроме того, синоптики добавили, что температурный максимум был также перекрыт и на Рождество. Воздух в столице Крыма прогрелся до +17,8, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году.
В МИД России ответили "коалиции желающих"

Подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей российской армии, так как их размещение на украинской территории являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы", – сказано в комментарии дипломата, по поводу намерения так называемой "коалиции желающих" разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.
Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил России, подчеркнули в МИД.
На Украине обесточены несколько областей

В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.
Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
МИД России сделал заявление после захвата танкера "Маринера"

Серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера" выражает МИД России.
"Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства", – сказано в сообщении МИД РФ.
Также в МИД отметили, что Россия выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна "Маринера" кораблем Береговой охраны США, настаивая на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований.
