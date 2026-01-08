https://crimea.ria.ru/20260108/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya--otstayut-ot-grafika-tri-poezda-1152264350.html

Задержка поездов крымского направления – отстают от графика три поезда

В пути следования к 23 часам четверга задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к 23 часам четверга задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 2,5 часа;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 1,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

