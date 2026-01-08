https://crimea.ria.ru/20260108/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya--operativnaya-informatsiya-1152257449.html
Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
В пути следования к обеду четверга задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к обеду четверга задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4,5 часа;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа;/№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге. Около 13 часов пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" проинформировала, что пять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов.В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
