Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
В пути следования к обеду четверга задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к обеду четверга задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4,5 часа;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа;/№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге. Около 13 часов пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" проинформировала, что пять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов.В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:16 08.01.2026 (обновлено: 16:30 08.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к обеду четверга задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"По информации на 16 часов по московскому времени в пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия", – сообщили в пресс-службе.
По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:
№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;
№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов;
№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4,5 часа;
№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа;/№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53
Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге. Около 13 часов пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" проинформировала, что пять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов.
В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
